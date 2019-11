¿Les gusta Tinder? ¿Están en la red en App de ligue? Nuria Gómez Gabriel y Estela Ortiz han diseccionado a los hombres de la red de ligue más usada en el mundo y han escrito Love me, Tinder. Partiendo de lo que consideran “pornografía emocional”, muestran la exhibición de sentimientos que ofrecen las redes sociales. “Hemos cogido diez patrones representativos de la masculinidad, entrelazados por el hilo argumental del libro, que exhiben sus sentimientos, su forma de ser, sus capacidades para intentar tener sexo”. SI quieren hacerse una idea de lo que hablamos, tienen Filósofos de Tinder, la página de Facebook en la que se discute y habla de las ideas que proliferan en esta red social, gestionada por Estela Ortiz. “La felicidad en Tinder es el nuevo porno”, como sostienen las autoras, resume bien el patrón sentimental que se exhibe en la red.

Reconozco que esto de trabajar con el señor del que estoy enamorada y con el que tengo sexo, es complicado. Tanto como para que necesitara ayuda. Gestionar que la persona a la que le mandas que te busque a las profesionales adecuadas para que salga el programa al tiempo que, por la noche, me apetece que me meta mano… Pues sí, complica un poco mi existencia. Así que, como dirijo el programa y necesito temas, este fue uno de los que tuvimos. Analizamos esta situación con Maite Navarro Sánchez Morate, matrona y especialista en relaciones de pareja. “La mezcla de roles nos desconcierta. Se mezclan los papeles de esposa con el de jefa y uno puede creerse merecedor de un beneplácito. - Tú me caes muy bien porque eres mi pareja, pero como soy tu jefa, esto es lo que hay. - Sí, pero entonces el marido puede decir, perfecto, pero ayer yo hice la cena”. Glub. Gestionen esta uno y otro día.”. Una de las pautas indispensables es creerte quién eres y dónde estás. “Hay que hablar sobre las expectativas profesionales y personales para intentar trabajar. Resulta muy práctico trabajar con un papel y un boli y escribir las conclusiones”. Me gusta. Soy muy de contratos.

De tetas quise hablar con Álvaro Corazón Rural, periodista, a cuenta de un magnífico artículo que él escribió para la revista Jotdown, Dios, ¿tiene tetas? . Más allá de su propio artículo, Álvaro nos recuperó anécdotas sociales sobre las tetas, como que durante la guerra fría, desfilaron en la RFA los nudistas fueron utilizados como propaganda política, al exhibir que no estaban tan coaccionadas como las mujeres del capitalismo. “Las religiones siempre han sido muy misóginas y han querido controlar el desnudo”. ¿Creían que sería gratuito lo de repudiar tanto que podamos mostrarnos?

Julián Jaén, El Patillas, nos contó que el un estudio del Medical Daily, que se ha centrado en la abstinencia sexual, han llegado a conclusiones que evidencian lo que perjudica no tener sexo: se aumenta de peso, no se tiene las endorfinas, dopamina, testosterona necesarias para generar empatía, amor ni felicidad (un asco, oigan), puede llevar a la disfunción erectil, la vagina puede atrofiarse. Los especialistas lo recomiendan: mejor, tener sexo que no. Y los de Hazte Oír, que han vuelto a liarla. Porque andan reuniéndose con las consejerías educativas para que implanten el pin parental. Afortunadamente, en Castilla y León les han dicho que no. Y hablamos con Juan González Romera, el sexólogo responsable de las charlas en institutos, después de escuchar a Teresa García Noblejas, portavoz de Hazte öir, pidiendo, cómo no, que no se eduque en la diversidad, sino en la heterocisnormatividad. Rebatir a Naciones Unidas debería salir caro, pero las encuestas auguran ya más de 40 escaños de la ultraderecha en el parlamento.

Y, no sé cómo pasaron la noche de Halloween. Yo en una fiesta de la que, espero, resucite algo que pudiera estar muerto.