"Yo soy Zidane y no me hubiese sentado bien. Da sensación de poca implicación"

Tras la jornada liguera de este fin de semana, en la que el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el VAR fueron protagonistas, los comentaristas de El Sanedrín han analizado lo más destacado en el último tramo de Carrusel Deportivo.

FC Barcelona

Sique Rodriguez: "Al Barça le faltan líderes que peguen cuatro gritos para que otros le escuchen como antes hacía Puyol, por ejemplo. Tampoco en el banquillo. No tiene a nadie para dar un puñetazo en la mesa (...) Por lo que me han dicho, la plantilla estaba más enfadada por el 1-2 de Praga, pese a la victoria, que por el 3-1 de ayer. Fastidió más la imagen de Praga que la derrota de ayer"

Julio Pulido: "Lo que no consigue el Barça es mantener la intensidad durante 90 minutos, y ahí el entrenador tiene parte de culpa"

Álvaro Benito Villar: "Yo creo que Barcelona, Madrid y Atleti están los tres lejos de su mejor versión. Es demérito de ellos y mérito de los rivales. La clase media de LaLiga ha crecido muchísimo. Le han perdido el respeto a los grandes"

Real Madrid

Pablo Pinto: "Cada minuto que pasa el Madrid pierde dinero con Bale"

Miguel Martín Talavera: "Bale siempre es un problema, al final no es tan importante la cantidad que vayas a recibir"

Mario Torrejón: "Gareth Bale está más que amortizado. Ha ganado todos los títulos posibles en el Real Madrid"

Antonio Romero: "Tengo la sensación de que Bale no vuelve a jugar con la camiseta del Real Madrid"

Antón Meana: "Para mí irse a China es retirarse. Bale no quiere quedarse en el Real Madrid"

Jesús Gallego: "Es un profesional y tiene que comportarse como un profesional. Está dejando al Madrid a la altura del barro"

Álvaro Benito Villar: "No prescindiría de Bale en invierno. Las cosas se deben solucionar en el campo, mira a Neymar: en cuanto decidió dos partidos, todos se olvidaron (...) ¿Lo de Bale y James? A mí no me salía irme del estadio antes del final. Y creo que debería ser así, debería ser obligatorio. Lo más importante que tiene un futbolista es estar con tus compañeros. Antes, durante y tras los partidos (...) Yo soy Zidane y no me hubiese sentado bien. Da sensación de poca implicación"

Atlético de Madrid

Antonio Romero: "Yo creo que la plantilla del Atlético este año no es peor que la del Real Madrid"