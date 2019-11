Frabizio Hochschild: "Pasé mitad de la noche rezando para sobrevivir y la otra para que me matasen"

Fabrizio Hochschild, subsecretario General de las Naciones Unidas para Coordinación Estratégica, visita #ElFaroMundo bajo el seudónimo de Jose María y nos habla de la amplia experiencia que ha vivido trabajando para la ONU en una conversación no solo profesional, también emocional, de una labor poco conocida para la mayoría de la gente.

Nacido en el sur de Inglaterra, pero con una parte de la familia de procedencia chilena, nos ha relatado cómo, habiendo tenido al alcance de su mano todo lo que necesitaba a los 24 años viaja a Sudán. Por primera vez descubre "un mundo en desarrollo que me fascinó y una gente con una capacidad para reconstruir su vida apasionante". "La arrogancia de la juventud de alguna o otra manera consiguió protegerme del miedo", ha explicado.

Llegó a Yugoslavia pensando que ya estaba rodado en grandes conflictos tras su época en Palestina y Sudán, pero lo que allí vio era mucho más extremo. Su trabajo requirió estar en el medio del conflicto. "Trabajábamos 18 horas al día porque éramos los únicos internacionales que habían sido capaces de quedarse a ayudar", explica. "El nivel de estrés era muy fuerte y durante mucho tiempo pensaba que era invencible, hasta que me tocó liderar un intento de acercar ayuda humanitaria a una zona sitiada y se atacó a nuestro convoy y todos pensamos que íbamos a morir. Pasé la mitad de la noche rezando para que no me mataran y la otra mitad deseando que me mataran para no sufrir", nos ha relatado durante la madrugada.

Concluye, además, con una valoración muy acertada sobre las guerras de carácter tecnológico que marcarán nuestro futuro y el papel que tendrá la información digital en la construcción de las sociedades.