Ruido y silencio

¿Y si lo que necesitamos es un poco de silencio? Quiero decir, en un tiempo como este de ruido constante -de ruido y de furia- por todas partes: en la política, en el trabajo, en el deporte, en el ocio, en la calle… Solo nos faltaba el ciberataque que hemos sufrido -y del que venimos hablando desde ayer- para confirmar que también hay ruido en el universo digital. Ruido y peligros. Y chorizos.

Porque, claro, si vamos por partes: ¿el debate de anoche, por ejemplo? No aclaró gran cosa, la verdad. Un adoquín por aquí, una frase de falange por allá, Catalunya, Catalunya, Catalunya… Pero resolver dudas de qué puede ocurrir el día después, pues yo creo que más bien poco. Del trabajo y de la economía, ¡qué vamos a decir! El run-run de que nos sobrevuela una nueva crisis cada vez es más fuerte. Y hasta el ocio y el deporte parecen a menudo poseídos por la pulsión del estruendo. Y nadie parece muy capaz de dar respuestas, de aportar soluciones.

O sea que a lo mejor sí; a lo mejor necesitamos algo de silencio. De hecho, está demostrado científicamente que el silencio es básico para regenerar el cerebro y que ayuda a combatir la tendencia natural de la mente hacia los pensamientos negativos. Incluso Pascal dejó dicha una frase sobre la que creo que merece la pena reflexionar: “Toda la desgracia de los hombres -dijo- viene de no saber permanecer en reposo en una habitación”. Hombre, toda igual no, pero me parece un buen punto de partida.