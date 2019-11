Pablo Dor's y la importancia del silencio

Desde que nos despertamos nuestra vida está llena de ruido. Un ruido que nos acompaña a lo largo de todo el día, y de toda nuestra vida. No damos la importancia que deberíamos a la ausencia de este ruido, al silencio.

Precisamente hoy en La Contra del periódico La Vanguardia, el neurocientífico francés Michel Le Van Quyen ha escrito un artículo en el que ensalza las virtudes del silencio y los beneficios de este. Lleva por título ‘El silencio es esencial para regenerar nuestro cerebro’ y nos cuenta cómo una mañana se despertó con parálisis facial. Le diagnosticaron agotamiento y le prescribieron reposo absoluto. Fue ahí cuando descubrió los beneficios del silencio que, una vez curado, comenzó a investigar.

También versa sobre este asunto el libro “Biografía del silencio”, que ya ha vendido más de 150.000 ejemplares. Su autor Pablo Dor’s, sacerdote y escritor, ha decidido acompañarnos esta tarde en La Ventana con motivo de la reedición del libro con ilustraciones de Miquel Barceló, también practicante de la meditación.

Nos ha contado que el libro ha tenido éxito porque ha caído en un momento en el que España y Europa en general tienen necesidad de parar, de silencio: “yo diría que tenemos necesidad de silencio y de atención. Estamos más pendientes de lo de fuera, de los estímulos externos, que de lo de dentro”.

Considera que “el exceso de ruido genera inseguridad y miedos” mientras que el silencio es lo que nos muestra lo que somos de verdad. Pero es cierto que el silencio nos incomoda, nos hace sentir vulnerables, no le damos la importancia que debería. Cree Dor’s que la causa fundamental es que “no nos enseñan a estar en silencio. Igual que enseñan el lenguaje de la palabra, no nos enseñan el lenguaje del silencio”.

Para él, esta falta de aprendizaje de los beneficios del silencio nos hace “estar desarmados”. La solución sería la meditación, que “enseña métodos sencillos muy elementales”. Se trata de colocar la contemplación frente al pensamiento y la acción al que estamos acostumbrados.

Pero esta necesidad de meditación, según Dor’s, no es la misma a una edad que otra. Cree que aparece a partir de una determinada edad, “cuando uno se da cuenta de que la vida no es una suma, sino una resta”. Dice que “en la juventud vas sumando” para luego con la madurez, quedarte con aquellas cosas realmente importantes.