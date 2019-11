¿Cuadran las cuentas económicas que plantean los partidos?

Los cinco principales candidatos a las elecciones del próximo domingo han esbozado en el debate de líderes de este lunes sus propuestas fiscales. Y de lo dicho en ese encuentro se desprenden dos diagnósticos bien distintos: por un lado, el del presidente del Gobierno en funciones hablando de que estamos en una ralentización económica; y por el otro, todos los demás candidatos diciendo que estamos en crisis o una recesión.

El PSOE no concreta su subida de impuestos

Pedro Sánchez no mencionó en ningún momento del debate el incremento de 5.600 millones en nuevos impuestos que pactó a principios de año con Unidas Podemos. Subidas impositivas que están muy difusas en el programa electoral del PSOE, que no aclara si los mantiene o no. Para José Moisés Martín, de Economistas frente a la crisis, “la práctica de la política económica nos dice que en una recesión no es un buen momento para subir impuestos, pero es que ahora no estamos en recesión y seguimos creciendo”.

El PP anuncia una rebaja de impuestos de 14.000 millones

El Partido Popular sí cifra la rebaja de impuestos. Su candidato, Pablo Casado, reconoce un recorte de impuestos de 14.000 millones de ingresos: “si los españoles votan al PP la rebaja impositiva para ellos será de 700 euros al año”, dijo Casado en el debate. “Esto necesariamente se convertirá en recorte de gasto”, explica Martín que también cuestiona que esa rebaja impositiva sirva para incentivar la actividad económica.

Podemos quiere penalizar a los bancos para recuperar el rescate bancario

Unidas Podemos plantea un impuesto a la banca para recuperar los 60.000 millones de euros que costó el rescate bancario. “Esto supondría poner en muchos problemas a la banca”, dice Martín que recuerda que se necesitarán muchos años para recuperar toda esa cantidad. En el programa de Pablo Iglesias también se propone subir el IRPF a los sueldos de más de 100.000 euros, crear un impuesto a las grandes fortunas y subir el tributo de patrimonio.

La apuesta de Ciudadanos

Albert Rivera explicó en el debate su propuesta de rebaja del IRPF y del impuesto de sucesiones. Y apuntó que hay que luchar contra la corrupción que, según cifró, cuesta 48.000 millones de euros anuales a los españoles. Este cálculo “no parece muy serio”, según José Moisés Martín, que sí reconoce “un problema de falta de eficiencia en los mercados que lleva a perder dinero, pero lo que se puede recuperar con medidas es inferior a lo que se va a dejar de recaudar con los recortes de impuestos

Los disparates económicos de Vox

Ni una sola cifra de las que dio el candidato de Vox cuadra con su programa. Mientras Santiago Abascal planteó un tipo máximo del 30% en el IRPF, en su programa el tipo máximo se sitúa en el 35%. En cuanto al impuesto de Sociedades ocurre lo mismo: 25% de máximo según el programa mientras Abascal lo situó en el 22%. En total, sus propuestas supondrían reducir en más de 100.000 millones de euros la recaudación del estado: “su programa no tiene ni pies ni cabeza” reconoce José Moisés Martín.