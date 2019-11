Iglesias confiesa que "alucinó" al oír las "dos locuras" propuestas por Sánchez para Cataluña

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no se pone techo de cara a las elecciones del 10-N: "Nosotros vamos a por todas y a ganar, como siempre". Reconoce sentir “mucha tristeza” por haber perdido una “oportunidad histórica” tras los anteriores comicios y confiesa parte de responsabilidad en el bloqueo: “Una negociación de Gobierno no tiene que durar horas, tiene que durar al menos algunas semanas. Por otra parte, fui ingenuo. Cuando la gente de mi partido me planteaba que no confiara en Pedro, yo les decía "creo que al PSOE le interesa un Gobierno de coalición con nosotros, que esto de unir nuestra valentía con su experiencia puede ser una referencia en Europa, lo que ha ocurrido en Italia puede empujar a eso”.

El distanciamiento entre el candidato de la formación morada y Pedro Sánchez se hizo evidente durante el debate electoral. Iglesias da por hecho que el líder del PSOE “quiere al PP” pero si Unidas Podemos está fuerte después del 10-N “no le quedará más remedio que hacer un gobierno de izquierdas”. Cree además que eso es lo que desea la mayor parte de gente que vota a Unidas Podemos y al PSOE y que, “en un sistema parlamentario, cuando no hay mayoría absoluta, hay que buscar coaliciones” pero que gestos de Sánchez como el anuncio de que Nadia Calviño será su vicepresidenta económica si gobierna, “solo es viable con una ‘coalición blanda’ con el PP”.

