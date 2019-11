Estrella Galán, de CEAR: "No podemos permitir que se provoque un miedo sin fundamentos"

Siete ONG han denunciado ante el Ministerio Fiscal a Vox con motivo de los videos que han elaborado para la campaña electoral, ya que creen que pueden incurrir en un delito de odio. También han tramitado una queja ante el Defensor del Pueblo.

Han solicitado a la Fiscalía que se retiren los anuncios como medida cautelar hasta el total esclarecimiento de los hechos, para proteger a las víctimas y la cohesión social. De hecho, Televisión Española y varias cadenas autonómicas han tenido que retirar uno de los tres anuncios de la formación ultraderechista del horario protegido. El motivo son las imágenes violentas que contiene.

Una de las denunciantes es CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En La Ventana hemos podido comentar el tema con su secretaria general, Estrella Galán, que se confiesa “impactada” ante lo que está ocurriendo. Sobre el germen de esta deriva nos cuenta que “llevamos tiempo viendo como se criminaliza la solidaridad y al refugiado” y que por tanto “tenemos que buscar responsabilidades mas allá de estos grupos de ultraderecha”.

Además, nos comenta que la mayoría de las afirmaciones que se hacen son completamente falsas y son fácilmente rebatibles con datos objetivos, pero nadie lo esta haciendo. Para Galán, tras estos datos falso se esconde “un discurso que se está incitando claramente al odio y, por tanto, al conflicto social”.

Sobre si la medida puede prosperar o no, se muestran esperanzados: “el Código Penal lo recoge en el artículo 510”, en el que se castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo. De todos modos, creen que la Fiscalía debería haber actuado de oficio.

“Esta minoría no puede ganar la batalla, no lo podemos permitir” nos dice la portavoz de CEAR. Añade que lo que nos jugamos es “una sociedad intercultural y abierta que llevamos construyendo mucho tiempo”.

Los llamados menas, menores no acompañados, son unos de lo blancos de la formación de extrema derecha, aunque lo que denuncian no se sustente en ningún dato que pueda considerarse objetivo. Precisamente en el Festival de Sevilla se presentará, Barzakh, un documental que nos cuenta la realidad y el día a día de estas personas. Hemos hablado con su director, Alejandro Salgado, que nos ha contado que el objetivo es “mostrar la cotidianeidad de estos chicos: sus pensamientos, ideas, anhelos, sueños, …”.

Para terminar, Estrella Galán ha manifestado que “no podemos permitir que se provoque un miedo sin fundamentos”, aludiendo al famoso poema de Bertolt Brecht: “Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista tampoco me importó (…) Ahora vienen a por mí, pero es demasiado tarde”.