Humor negro y toneladas de basura

“Imaginemos a una mujer que al volver a casa sorprende a su marido inspeccionando con un palito su propia mierda” La novela de Antonio Orejudo, Ventajas de viajar en tren, comienza de una manera que el lector se queda pegado a las páginas del libro. A partir de ese momento empiezan una espiral de historias que van de lo sorprendente a lo más absurdo. Todas ellas conectadas entre sí por dos personas que se conocen viajando en un tren. La novela se publicó en el año 2000 y para muchos era imposible adaptarla al cine. Pero el director Aritz Moreno sí que lo veía probable. “Yo la veía en mi cabeza y me dije: aquí hay una película muy especial. Me puse en contacto con la editorial y allí empezó todo”, nos cuenta.

Ventajas de viajar en tren es el debut en el mundo del largometraje del donostiarra Aritz Moreno después de haber dirigido cuatro cortos. Todo un reto por lo complejo y arriesgado del proyecto, aunque él tenía muy claro cuáles eran sus referentes cinematográficos. “Hay una serie de televisión británica, Utopía, que me gustaba mucho y que pensaba que era un mundo y un universo que podía funcionar muy bien para Ventajas de viajar en tren. Luego, ya a nivel cinematográfico, la referencia principal era El club de la lucha por su tono y estética, pero mezclado con el cine de Wes Anderson. El gran hotel Budapest tiene también este tipo de estructura. Otra película que me influyó mucho fue Magnolia de Paul Thomas Anderson, dice.

El reparto de Ventajas de viajar en tren es coral. En el filme podemos ver entre otros a Ernesto Alterio, Quim Gutiérrez, Macarena García, Belén Cuesta, Luis Tosar… Pero la que vertebra a todos los personajes y todas las historias que se van sucediendo es Pilar Castro. “Al principio me asustó un poco el papel porque temía que fuera un poco sórdido, pero luego hablé con el director y me enseñó la imagen, el dossier y me explicó cómo quería hacerlo. Mi personaje tiene secuencias duras y también le pregunté si hacía falta llegar tan lejos. Me dijo que no. Me interesa contar la vida y la fragilidad de todos estos personajes. Su humanidad”, explica la actriz.

Ventajas de viajar en tren tiene un trasfondo absurdo, surrealista y un humor negro acido y corrosivo. Es una comedia con alma de thriller. “Desde el principio y así se lo expliqué a los actores, hasta la secuencia más cómica, mi intención era rodarla como si fuera un thriller”, apunta Aritz Moreno.

Tanto en el film como en la novela se abordan temas como la paranoia colectiva en la que vive la sociedad actual o los malos tratos físicos y psicológicos que sufren las mujeres. “Mi personaje es una mujer muy frágil”, añade Pilar Castro. “Hay muchas personas que se pueden identificar con ella porque todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido algún tipo de maltratos”.

“He escuchado lecturas que me han hecho mucha gracias”, afirma por su parte el director. “Por ejemplo, a ese sótano lleno hasta arriba de basuras se accede por una televisión, y me acuerdo de que alguien me dijo que era una crítica a la propia televisión por toda la basura que contiene”.

En una escena de la película suena una canción de Massiel: El amor, un tema que el director Aritz Moreno escogió personalmente. “La escuché y se me metió en la cabeza y no se por qué pensé que encajaba perfectamente en esa secuencia. Fue un golpe de suerte y funciona.

La novela fue un éxito y ahora, con su estreno, se inicia el camino cinematográfico de Ventajas de viajar en tren. Los espectadores solo tienen que subirse a uno de sus vagones.