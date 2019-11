Manu Carreño: "Este equipo se va a mover muy poquito"

Manu Carreño, director de El Larguero, ha analizado la goleada del Real Madrid en Champions ante el Galatasaray (6-0), un triunfo balsámico tras un inicio de fase de grupos poco halagüeño, que se inició con derrota clara ante el PSG y empate ante el Brujas.

"Me da la sensación de que este equipo se va a mover muy poquito, por no decir nada", señaló Carreño, que está convencido de que Zidane ya confía en haber encontrado prácticamente su once tipo

Especialmente a destacar la figura de Fede Valverde. "A Valverde le dije medio en broma, medio en serio que era el Pogba low cost pero sí que le hace ese trabajo un tío que no para de correr, de recuperar, hoy ha hecho un gran partido", reconoció el director de El Larguero.

"Y arriba Benzema, Hazard y Rodrygo, vamos a lo que tarda Bale en mover al brasileño de ese once inicial", concluyó Carreño.