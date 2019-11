El tenista español Roberto Bautista, número 9 del mundo según el ranking de la ATP, fue entrevistado este miércoles en El Larguero, donde repasó su brillante temporada y sus opciones de disputar las ATP Finals de Londres la próxima semana, a las que ya está clasificado como reserva y saltará a la pista en caso de que falle alguno de los ocho primeros del mundo.

"Si se da el caso, esperemos que sea otro y Rafa esté bien porque para el torneo y para todos es importante que Rafa juegue", comenzó afirmando, antes de admitir que "para la Copa Davis, que Rafa acabe en plenitud es importante".

"No he podido hablar con él, hemos quedado para entrenar el domingo y parece que está todo en orden", comenta, explicando que "yo he tenido roturas abdominales y normalmente son 21 días de reposo".

"La Copa Davis nos gusta a todos, con la oportunidad de jugar en Madrid. El formato descongestiona un poco la temporada", comenta.

"No es fácil prepararse así, empecé a entrenar el lunes y tengo unos días para prepararme, igual que si fuera a jugar cualquier torneo", declara el número 9 mundial.

"El año ha sido bueno, bastante completo, muy regular, aunque algunos torneos yo soy muy exigente y digo 'podía haberlo hecho mejor', pero tengo margen de mejora, cada año voy un poco mejor y eso me motiva", concluye.