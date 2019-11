He estado oyendo hoy la Cadena SER todo el día y me he enterado de la ‘Operación Judas’ esa, que le llaman. Con los chicos esos que querían entrar en el Parlament y tener ahí al Torra protegido cinco días, que le iban a dar Wi-Fi gratis y todo, dicen. Se ve que los chiquillos eso detenidos iban a hacer explosiones pa’ despistar y entonces entrar ellos al Parlament. Y que los bomberos les iban a ayudar y que el CNI y les iba a dar dinero o eso creían los chiquillos. En fin, yo he oído muchos comentarios durante el día de hoy sobre este asunto. Se han dicho muchas cosas, pero solamente hay un comentario que de verdad se puede decir sobre todo eso y ese comentario es: ¡madre del amor hermoso!

Por muchas vueltas que yo le doy a la cabeza no me sé ocurre otro comentario que no sea “¡madre del amor hermoso!”. Esa expresión resume la perplejidad que tengo. Y a mí me gustaría que Pedro Sánchez y todos los políticos, cuando dieran su opinión sobre este tema de los CDR, dijeran “¡madre del amor hermoso!”. Porque, de verdad, esto ya pasa de castaño oscuro. ¡Madre del amor hermoso!