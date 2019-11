Paco Cabezas: "Con 'Adiós' quería volver a mis raíces"

Tras hacer las Américas y ser uno de los directores más solicitados en series como ‘Penny Dreadful’, ‘El Alienista’ o ‘Into the Badlands’, Paco Cabezas regresa a casa. El director sevillano se adentra en las 3.000 viviendas en ‘Adiós’, un thriller violento protagonizado por Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem. Una bajada a los infiernos, una cinta furiosa, llena de venganza y corrupción, con una puesta en escena apabullante.

El director y guionista explicaba cómo había llegado a Estados Unidos después de presentar una película en un festival: "Me llegó un señor calvo en un festival y me dijo: "¿Quieres que te represente?"" No obstante, señalaba la dificultad de llegar a rodar allí: “Después de 507 reuniones, ves la posibilidad”.



En otros términos, después de rodar más de 20 series en Estados Unidos, aseguraba que quería volver a sus raíces y es por ello que ha rodado ‘Adiós’, una película ambientada en las 3.000 de Sevilla y que se estrena el 22 de noviembre.



Por último, explicaba la magnitud de trabajar en un sitio como Los Ángeles e indicaba que “Todos los medios con los que cuentas en Estados Unidos son increíbles y que siempre están abiertos a ideas".

El realizador de ‘Carne de neón’ regresa así por la puerta grande al cine español y aplica con destreza toda su mano para coreografiar la violencia.

