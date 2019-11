Demócratas: la gran coalición

Mañana a esta hora nos hallaremos ya en plena cuenta atrás para que acabe esta campaña electoral abreviada, a la que nos ha abocado -y creo que hay que recordarlo- la incapacidad de nuestros actuales representantes políticos. No han estado a la altura, al menos en mi modesta opinión. Ahora bien, dicho esto -que es una obviedad- y dado que el tema de Catalunya ha sido, es y me temo que será el núcleo -o la excusa- de todo el follón, me gustaría decirles algo que ha salido hoy en un conversación con mi amigo Toni Martínez, el de ‘Todo por la radio’. Me decía él: “Mientras nos dividamos entre independentistas y partidarios de la unidad de Españano saldremos de este círculo infernal, porque entre los independentistas y los partidarios de la unidad de España hay grupos que no son demócratas. O sea, que de este lío sólo podremos salir con un acuerdo entre demócratas. No con un acuerdo entre españolistas o un acuerdo entre independentistas. No; lo que necesitamos es un acuerdo entre demócratas que aísle a los independentistas y a los españolistas que no lo son”.

O sea, para entendernos -le he dicho yo- o por decirlo aún más claro: si alguien me quiere convencer de que Vox es de mi bando porque Vox defiende la unidad de España, lo tiene difícil. Pero si ese alguien me quiere convencer de que un independentista demócrata es mi enemigo, también lo tiene mal. Porque Vox no es de los míos. Y los que justifican la violencia en Catalunya tampoco. Los míos son los demócratas, ya sean independentistas, españolistas, liberales o postcapitalistas. Y Toni me ha dicho que sí, enseguida nos hemos puesto de acuerdo.

En fin, por si alguien se ha perdido en esta disquisición, creo que ya es hora de dejar claro que la única equidistancia insoportable es entre la democracia y los que niegan la democracia. Esa sería la gran coalición y lo demás, tonterías.