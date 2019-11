El antiguo algoritmo

Del Círculo de Lectores, que no sólo vendía libros, también música, me queda el recuerdo del casette de Bad, entonces nuevo trabajo de Michael Jackson: 1.350 pesetas. Lo compré a espaldas de mis padres, aún lo estoy pagando y fíjate ya dónde está Michael Jackson. Pero la vida entonces eran los libros. Los comerciales que recomendaban los libros. La revista del Círculo que acababas aprendiéndote de memoria porque pasaba lo que pasa ahora con Netflix: había tanto que elegir que no elegías nada. Con la diferencia de que entonces no había tanto dinero y había que pedir uno o dos libros cada tiempo. Con el cierre de esa estructura se muere de alguna manera el Amazon analógico, el algoritmo que era una señora y un señor que se presentaba en tu casa a tomar nota, y hace bien la empresa en reconocer que el Círculo está ya, en estos tiempos, "fuera de lugar", porque es verdad ahe lo está. Me pregunto si sabemos qué lugar es ese, y si no nos convendrá más estar fuera que estar dentro. Un beso.

