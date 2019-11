El fascismo siempre llama dos veces

No acabo de estar de acuerdo con la opinión -bastante extendida- de que esta campaña electoral que hoy termina no ha servido de nada. Yo creo que sí ha servido de algo, más allá de los rifirrafes y las meteduras de pata en las que siempre incurre algún candidato. Esta campaña ha servido para que el neofranquismo, que ya navegaba con pocos complejos, haya salido a pecho descubierto. Lo cual tiene dos efectos: uno, que envalentona a sus partidarios, que los hay, hay unos cuantos, ya contaremos el domingo; y dos: que ya deja sin excusas a quienes por acción u omisión les dan cancha. Por acción, gobernando gracias a sus votos y apoyando sus propuestas, ya sea el pin parental en Andalucía o la ilegalización de partidos, ayer mismo, en la Comunidad de Madrid. Y por omisión no confrontando con ellos cuando se puede. Pero sea como sea está todo muy claro, muy diáfano y eso puede resolver algunas dudas de cara al domingo. Digo yo.

En cualquier caso, y por ampliar el foco, ¿cuál sería un referente del discurso de Vox?, un referente muy visible: Italia, con Salvini, lo más xenófobo que te puedas echar a la cara. Allí lo que ha rebrotado es el fascismo; ellos no tuvieron a Franco sino a Mussolini. Y Musolini estuvo con Hitler. Y Hitler masacró a millones de judíos en los campos de exterminio.

Bueno, pues ¿saben qué ha pasado? Que una senadora italiana de 89 años, superviviente de Auschwitz, desde hoy tiene que llevar escolta policial por las amenazas que recibe a diario. Su delito: contar la historia, explicar por todas las partes lo que ocurrió, sobre todo para que no se repita. Pero hay gente que le molesta. Debe ser por aquello de no reabrir heridas. En fin…

Creo que es un buen espejo en el que mirarse porque hay momentos en los que me temo que no estamos tan lejos.