¿Tiene delito criminalizar a los menas?

Las manifestaciones de palabra y de obra de la formación ultraderechista Vox contra los menas, los menores extranjeros no acompañados, han suscitado hoy la contundente repuesta de Save the Children y del Comité Español de UNICEF contra estas actitudes irresponsables. UNICEF lo ha hecho a través de Twitter en un hilo en el que recuerda que no son menas, son niños, y, por ello, tienen que ser integrados y protegidos y no criminalizados y perseguidos. Porque en su inmensa mayoría no han cometido delito alguno y porque, en ningún caso, pueden ser sometidos a injerencias ni sufrir ataques ilegales a su honra y su reputación, como ordena la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

La contundencia de este hilo da buena prueba de la magnitud de las barbaridades que está vomitando Vox. Y tan o más preocupante es el río de respuestas que ha recibido UNICEF en la red, mensajes en los que se sigue presentando a estos menores como delincuentes y a la ONG como cómplice de sus delitos. Y todo debidamente aderezado con insultos y con el mantra de “que los devuelvan a sus países o que se los lleven a sus casas” los responsables de UNICEF. Queda por desentrañar dónde comienza la diabólica espiral causa/efecto. Saber si es Vox la que nace de esta inmundicia moral agazapada o si es la que la provoca y la extiende. Posiblemente sean ambas cosas. Y las urnas, pasado mañana, nos darán buena cuenta de la extensión del mal o de la eficacia de nuestra vacuna.