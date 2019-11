Marta Suria: "El abuso sexual es una muerte en vida"

“Calle Mesón de Paredes. En la cafetería pegada a Tirso de Molina” Con este mensaje de whatssapp Marta me citó para tomar un café y conversar una fría tarde de noviembre. Acudió puntual a la cita. Vestía abrigo oscuro, pantalones y un grueso jersey para combatir el frío. Me recibió con una gran sonrisa. Le acompañaba Laura, su amiga más íntima y una de las pocas personas que le tendió la mano cuando decidió revelar su pesadilla. Ya en el interior, envueltas en el bullicio de la cafetería, la conversación surgió de manera espontánea.

- ¿Cómo estás?, le pregunté.

- Ya bien. La vida no se detiene, no queda otra. Ahora vivo en Madrid aunque no será por mucho tiempo. Me he tomado un paréntesis en el trabajo, ha sido un año muy duro, primero el juicio y ahora el libro, respondió.

Dentro de toda tragedia siempre hay espacio para la esperanza y la transformación y ahí está el valor de la historia de Marta. En enero de 2012, se encontraba viviendo en Brighton (Reino Unido), de repente, sin esperarlo, se enfrentó por primera vez a unas imágenes que correspondían a un pasado oscuro que había permanecido enterrado en su memoria durante muchos años. Será que nuestro pasado siempre nos persigue. Su mente había explotado después de treinta años y aquel día los recuerdos emergieron “como una pelota de goma bajo el agua”. De repente, sin entender lo que pasaba, Marta vislumbró escenas sexuales, siluetas moviéndose, un hombre y una niña, a su padre con “Martita”. En aquellos recuerdos todo se cubría de rojo, de terror y asco.

“La falta de recuerdos sobre la infancia y la adolescencia es uno de los rasgos comunes de las personas que han sufrido abusos sexuales.” Al muro que había construido los expertos lo llaman amnesia disociativa, es decir, a causa de una experiencia traumática la víctima conserva sus recuerdos biográficos pero es incapaz de recordar el suceso traumático. Y Marta, hasta aquel enero de 2012, había borrado el lado más oscuro y perverso de su padre. El cerebro es sorprendente, encierra bajo llave sucesos dolorosos, huye del trauma, olvida para sobrevivir.

"He gastado muchas gomas de borrar intentando olvidar el pasado"

Este no es un caso aislado. Los datos no engañan. Marta forma parte del 23% de niñas que son víctimas de abusos sexuales en España y un 60% de esas menores lo sufre a manos de una persona del entorno familiar. Según datos del Ministerio del lnterior este tipo de casos aumentaron casi un 50% de 2012 a 2017. Solo una de cada siete lo denuncia y únicamente un 30% de esas denuncias consiguen llegar a juicio. Cifras de una realidad maquiavélica que no siempre queremos ver: “Que abusen sexualmente de ti durante años es una muerte en vida, un jaque mate apenas has comenzado la partida. Te arrebatan tu infancia de la forma más violenta. Abandonas el mundo de los vivos. El miedo atroz y el terror se convierten en tus compañeros de celda,” afirma Marta.

Laura asiste discreta a la conversación mientras observa a Marta con cariño y complicidad: “Dentro de toda tragedia siempre hay un espacio para reconstruirte, para transformarte. Yo siempre le digo que, pese a todo, ha sido afortunada porque también le han ocurrido cosas buenas y ha podido llegar hasta aquí para contarlas”, dice señalando el libro que hay sobre la mesa. Ella soy yo, editado por Círculo de Tiza, narra la historia de Marta y su batalla contra el silencio y la rabia, el miedo y la esperanza, la memoria y el olvido. Una autobiografía escrita desde las entrañas, bajo el fuego abrasador de los recuerdos. Para Marta era necesario compartirla: “Escribirlo ha supuesto enfrentarme a mis monstruos, ha sido un acto de sublevación, no de venganza. Tenía que contarlo.”

Después de dos horas de conversación damos por finalizado el encuentro. Sus ojos desprendían una luz muy especial, se la veía contenta porque hablar de su pasado ha dejado de dañarle tanto, ahora la empodera y la humaniza. Antes de despedirnos le recuerdé su cita con A Vivir. Me respondió con una gran sonrisa: “Claro que sí. Ojalá la entrevista sea de ayuda a otras mujeres que han pasado por lo mismo, para que se animen a contarlo.”