Cuatro candidaturas para 'Dolor y Gloria' en los Premios de Cine Europeo 2019

El cine español será uno de los grandes protagonistas de la 32 edición de los Premios de Cine Europeo que se entregarán en Berlín el próximo 7 de diciembre. Dolor y gloria, la película de Pedro Almodóvar, ha conseguido un total de 4 candidaturas: mejor película; mejor dirección; mejor guion y mejor actor protagonista, Antonio Banderas. La semana que viene se darán a conocer más categorías, como fotografía y banda sonora, y Dolor y Gloria podría obtener más nominaciones.

La película de Almodóvar tendrá que competir con grandes pesos pesados del cine europeo como Roman Polanski con su film El oficial y el espía, también con 4 nominaciones; La favorita, el largometraje de Yorgos Lanthimos con 4 y El Traidor del italiano Marco Bellocchio que tiene asímismo 4 candidaturas.

Los Miserables opta al premio a la mejor película. Sin embargo, su director Ladj Ly no compite por en la categoría de mejor director ya qué está incluido en el apartado de mejor ópera prima. Sí está, en cambio, Céline Sciamma por Retrato de una mujer en llamas. Las dos protagonistas de este film, Noémie Merlant y Adèle Haenel comparten candidatura en el apartado de mejor actriz, en donde también está la última ganadora del Oscar: Olivia Colman por La favorita.

Antonio Banderas por su parte tendrá que competir con Jean Dujardin por El oficial y el espía; Pierfrancesco Favino por El Traidor; Levan Gelbakhiani por And Then We Danced; Alexander Scheer por Gundermann e Ingvar E. Sigurösson por A White, White Day.

Sony Pictures

Además, como ya se había anunciado hace unas semanas, Suc de Sindria, de Irene Moray, es uno de los cinco cortometrajes nominados en su categoría y Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó optará al premio a la mejor película de animación europea que tendrá que competir.

La lista de candidaturas a los premios europeos del cine que se conocen hasta ahora es la siguiente:

Mejor película

EL OFICIAL Y EL ESPIA (Francia, Italia)

LOS MISERABLES. (Francia)

DOLOR Y GLORIA (España)

SYSTEM CRASHER (Alemania)

LA FAVORITA (GB, Irlanda)

EL TRAIDOR (Italia, Alemania, Francia, Brasil)

Mejor director/a

Pedro Almodóvar por DOLOR Y GLORIA

Marco Bellocchio por EL TRAIDOR

Yorgos Lanthimos por LA FAVORITA

Roman Polanski por EL OFICIAL Y EL ESPIA

Céline Sciamma por RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS

Mejor actor

Antonio Banderas en DOLOR Y GLORIA

Jean Dujardin en EL OFICIAL Y EL ESPIA

Pierfrancesco Favino en EL TRAIDOR

Levan Gelbakhiani en AND THEN WE DANCED

Alexander Scheer en GUNDERMANN

Ingvar E. Sigurðsson en A WHITE, WHITE DAY

Mejor actriz

Olivia Colman en LA FAVORITA

Trine Dyrholm en QUEEN OF HEARTS

Noémie Merlant & Adèle Haenel en RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS

Viktoria Miroshnichenko en BEANPOLE

Helena Zengel en SYSTEM CRASHER

Mejor guion europeo

Pedro Almodóvar por DOLOR Y GLORIA

Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella & Francesco Piccolo por EL TRAIDOR

Robert Harris & Roman Polanski por EL OFICIAL Y EL ESPIA

Ladj Ly, Giordano Gederlini & Alexis Manenti por LOS MISERABLES Céline Sciamma por RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS

Mejor documental europeo

FOR SAMA GB, USA. DIRIGIDA POR Waad al-Kateab & Edward Watts

HONEYLAND Macedonia del Norte. DIRIGIDA POR Ljubomir Stefanov y Tamara Kotevska

PUTIN'S WITNESSES Letonia, Suiza, República Checa. ESCRITA y DIRIGIDA POR Vitaly Mansky

SELFIE Francia, Italia ESCRITA y DIRIGIDA POR Agostino Ferrente

THE DISAPPEARANCE OF MY MOTHER Italia,USA. ESCRITA y DIRIGIDA POR Beniamino Barrese

Mejor ópera prima

ANIARA (Suecia, Dinamarca) DIRIGIDA POR Pella Kagerman & Hugo Lilja

ATLANTIQUE (Francia, Senegal, Bélgica) DIRIGIDA POR Mati Diop

BLINDSONE (Noruega, Dinamarca) DIRIGIDA POR Tuva Novotny

IRINA (Bulgaria) DIRIGIDA POR Nadejda Koseva

LES MISÉRABLES (Francia) DIRIGIDA POR Ladj Ly

RAY & LIZ (Gran Bretaña) DIRIGIDA POR Richard Billingham

Mejor comedia europea

DITTE & LOUISE (Dinamarca) DIRIGIDA POR Niclas Bendixen

TEL AVIV ON FIRE (Luxemburgo, Francia, Israel, Bélgica) DIRIGIDA POR Sameh Zoabi

LA FAVORITA (GB, Irlanda) DIRIGIDA POR Yorgos Lanthimos

Mejor cortometraje

CÃES QUE LADRAM AOS PÁSSAROS (Portugal) DIRIGIDO POR Leonor Teles

REKONSTRUKCE (República Checa) DIRIGIDO POR Jiří Havlíček & Ondřej Novák

SUC DE SÍNDRIA (España) DIRIGIDO POR Irene Moray

CADOUL DE CRĂCIUN (Rumania, España) DIRIGIDO POR Bogdan Mureşanu

LES EXTRAORDINAIRES MÉSAVENTURES DE LA JEUNE FILLE DE PIERRE (Francia, Portugal) DIRIGIDO POR Gabriel Abrantes.

Mejor película de animación europea

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS (España, Países Bajos) DIRIGIDA POR Salvador Simó

J'AI PERDU MON CORPS (Francia) DIRIGIDA POR Jérémy Clapin

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA (Francia, Rumania, Bélgica) DIRIGIDA POR Anca Damian

LES HIRONDELLES DE KABOUL (Francia, Luxemburgo, Suiza) DIRIGIDA POR Zabou Breitman & Éléa Gobbé-Mévellec

La ceremonia de los 32 Premios de Cine Europeo se celebrará el sábado 7 de diciembre en Berlín.