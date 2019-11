Yago de Vega: "Zidane le cerró el paraguas a Bale y a James"

Gareth Bale y James Rodríguez han vivido todas las situaciones posibles en relación a su futuro con el Real Madrid. Estas semanas su relación con el técnico del conjunto merengue es el gran tema de actualidad, y de ello ha opinado el director de El Larguero, Yago de Vega.

Tras esta delicada situación, Zidane ha sido cuestionado por todo esto en la rueda de prensa previa al encuentro frente Eibar en Ipurua, y después de conocer las convocatorias tanto de James como Bale con sus selecciones a pesar de no estar disponibles para el francés: "Hay que darse cuenta del matiz, no es que estén lesionados es que no están disponibles. Ahora con sus selecciones pueden empezar a entrenar y sí estar disponibles, pero como se lesionen se puede liar"

La de Bale ha sido una convocatoria sorprendente para muchos, sobre todo si se tiene en cuenta que lleva más de un mes sin que el galés viste la blanca: "Entre los partidos de selecciones Bale no ha jugado ni un minuto con el Real Madrid"

La relación de ambos jugadores con Zidane es de indifirencia y Yago de Vega tiene claro cuál es la táctica del francés: "Zidane ha cerrado el paraguas, tanto a Gareth Bale como a James". El director de El Larguero cree que el entrenador del Madrid deja en valoración de los jugadores el entrenar o no, así de claro: "Lo que ha querido decir Zidane es que si no juegan ninguno de los dos es por su culpa, la pelota está en su tejado" afirma Yago de Vega.