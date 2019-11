¿Siempre gana la pobreza?

Es curioso, dice Millás, “cómo vas a una librería y encuentras libros que hablan de todo. Pero no recuerdo ninguno que relate la historia sobre la pobreza”. Lo que si nos encontramos por todas partes es el término aporofobia, el rechazo a la gente pobre. Rechazo a quien no tiene nada o lo ha perdido todo.

Muchas organizaciones, ONG, asociaciones trabajan para intentar ayudar y paliar los efectos de la pobreza. Una de estas instituciones es Casa Caridad de Valencia que, desde hace más de 100 años, ayuda a personas en riesgo de exclusión y sin hogar. Al principio exclusivamente asistencial: cama y comida. Actualmente ofreciendo todos los recursos disponibles para conseguir que se reinserten en la sociedad. A Casa Caridad acudimos Juan José Millás y yo a pasar un día. A comprobar cómo trabajan y a charlar con alguno de los usuarios.

"Los pobres no son indignos. Indignas son las condiciones en las que viven"

Escuela infantil en Casa Caridad / Javier (Casa Caridad)

Entramos por las enormes puertas del edificio, que todo el mundo conoce en Valencia, y nos encontramos en un hall donde trabajadores sociales te preguntan qué necesitas. “No nos importa si tienen papeles o no. Sólo nos interesa saber qué tipo de ayuda necesitan”. A continuación te ofrecen la posibilidad de darte una ducha caliente, lavar tu ropa o, si lo necesitas, te dan un kit de aseo y de ropa de invierno o de verano. Ropa nueva, porque “que seas pobre no significa que seas de segunda mano”. Luis Miralles, presidente de Casa Caridad, nos explica que hasta que una persona no se ha duchado, se ha vestido con ropa limpia, no se sienten capaces de afrontar un cambio. Es un primer paso para recobrar la dignidad que muchos pierden cuando pasan tanto tiempo viviendo en la calle. Carlos Susías presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión apunta “los pobres no son indignos. Indignas son las condiciones en las que viven. La pobreza es una cuestión económica, las consecuencias no. Pero la pobreza sí”.

Especial importancia tienen los talleres para aprender a resocializar, los cursos de alfabetización y la asesoría personalizada. “La mayoría ignora las ayudas que pueden percibir del estado de bienestar y cómo solicitarlas”. La escuela infantil, y el Centro de Convalecientes donde se ocupan de esas personas sin hogar que salen del hospital y no tienen a nadie que les cuide o les ayude en su día a día hasta su completa recuperación. Marina tiene demencia y los pasillos están repletos de carteles con su nombre y flechas que le indican cómo llegar a su habitación.

Rafa estuvo un año viviendo en la calle junto con su pareja. La dueña del piso en el que vivían alquilado murió, sus hijos lo vendieron y todos a la calle. Comían de lo que sacaban pidiendo en la puerta de la iglesia. No le importa decirlo, ni que la gente le mire. Lo que sí le importa es la falta de respeto. "Una niña me lanzó una bengala y no me quemé porque unos chicos que hacían botellón me lanzaron un cubata encima. Los padres de la niña ni se inmutaron". Carmen dormía en un parque, por el día escondían las mantas entre los pinos y por las noches las sacaban para dormir. "Para una mujer sola, dormir en la calle es muy peligroso. He tenido muy mala suerte con la gente". Son alguna de las historias que escuchamos y que, a pesar de su buen humor y resignación, nos provocó una tremenda tristeza.

En el comedor reciben hasta 300 personas diarias a los que se les ofrece un menú muy completo. El 70% de las donaciones que reciben son de particulares, socios y empresas. El 30% de ayudas y subvenciones. Se necesita mucho dinero para abrir cada día un espacio como este, pero ahí están, desde 1919. Si quieres colaborar entra aquí