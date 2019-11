Gareth Bale y James Rodríguez siguiendo siendo noticia con su situación en el Real Madrid, aunque esta vez con sus respectivas selecciones también implicadas. Ambos jugadores, que todavía no han vuelto a disputar minutos en el conjunto blanco y quienes han sido duramente criticados por abandonar el Santiago Bernabeu antes de concluir los partidos, viajarán esta semana para incorporarse a la convocatoria de sus selecciones.

Bale lleva ya 25 días sin entrenar con el Real Madrid y, a pesar de ello, disputará los dos partidos con la selección de Gales, clasificatorios para la Eurocopa de este próximo verano. "Con Bale estoy desconcertado", explicaba Álvaro Benito en el último tramo de Carrusel Deportivo. "Me niego a hacer suposiciones. El madridismo tiene una sensación muy extraña con Bale. No sé la realidad, no sé qué entrena en el día a día, no se cómo habla con Zidane, con sus compañeros, qué le pasa por la cabeza a ese chico... si lo que dice el representante viene de la boca de Bale, no tengo ni idea. Estoy descolocado".

"Insisto en que el campo lo cura todo. A mi me aburre hablar de esto, que se pongan a jugar y hablamos de si están bien o mal. Me cansa y me tiene desconcertado. Cuando la gente proyecto esa animadversión sobre Bale es por la imagen que él tiene", zanja el ex futbolista en tiempo de Sanedrín.

"Lo de James yo no tengo duda de que está por la labor y cuando ha jugado se ha partido el pecho. Yo lo he visto trabajar mucho en el campo, no le he visto indolente en absoluto. Con una actitud de querer demostrarle a Zidane y al Real Madrid que quiere jugar todos los minutos posibles teniendo una buena actitud", indicaba Álvaro Benito sobre el colombiano.