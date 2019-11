Los últimos partidos del Real Madrid hacen respirar optimismo a sus seguidores en todas sus facetas, desde la delantera hasta la portería. Tras el 0-4 en Ipurua Courtois ha sido preguntado por las deficientes actuaciones de principio de temporada, a lo que ha respondido que "son cosas de la prensa". Sobre ello, ha opinado Yago de Vega en el último tramo de Carrusel.

"El debate sobre Courtois no lo genera la prensa. Cuando no está bien se comenta, no es cosa de la prensa. Y cuando está muy bien y está entre los mejores del mundo también se dice, ahí uno no sale a hablar que la prensa dice que Courtois está muy bien", ha comenzado.

El director del programa ha continuado: "Courtois ha estado horrible desde que llegó al Real Madrid. Ahora parece que se va asentando un poquito sin presiones que le puedan distraer y amedrentar un poco y parece que se va asentando desde ese trono de la tranquilidad de que nadie te va a mover del trono"

"Hay gente que funciona mejor bajo presión y otros que bajo presión no funcionan, y parece que este es el caso de Courtois. Si es para beneficio del Real Madrid el no tener a nadie detrás que te esté soplando la oreja pues bueno para Courtois y para el Real Madrid, pero nosotros no nos inventamos nada, que no se equivoque", ha concluido Yago de Vega.