Hoy, día de elecciones, de declaraciones de triunfo a pesar de los fracasos, de las voces de analistas y tertulianos, de comentarios compulsivos en redes sociales… Hoy, día repleto de ruido, apelamos en La Hora Extra al silencio y la calma, y nos rodeamos de quienes trabajan lento para contarnos historias. Aquí va nuestra compañía hoy:

Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra ‘La geometría del trigo’; Mariana Enríquez, escritora argentina, Premio Herralde de novela por su obra ‘Nuestra parte de noche’; Anna Caballé, Premio Nacional de Historia de España por su obra ‘Concepción Arenal, la caminante y su sombra’; Pablo D’Ors, autor de ‘Biografía del silencio. Breve ensayo sobre meditación’, que acaba de reeditar Galaxia Gutenberg. Y Joan Margarit, poeta, que entregaba hace unos días su legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, legado compuesto por varios libros y una explicación sobre su identidad.

Este domingo, después del cierre de los colegios electorales, la compañía Voadora estrena en Galicia la que ya está considerada primera gran ópera contemporánea gallega, La amnesia de Clío. Una ópera sobre Illona Staller, Cicciolina, en la que se alejan de su imagen de estrella porno y diputada en el parlamento. Con música de Fernando Buide, libreto de Fernando Epelde, dirección musical de Paul Daniel y dirección de escena de Marta Pazos.

Y en la Hora Extra convocamos también a varios adolescentes: a esa chica llamada Celia, creada por Elena Fortún, que se mueve poa la España republicana en los años de la guerra civil en la novela ‘Celia en la revolución’, que acaba de dar el salto al teatro. O Carlos, un chaval de 15 años que va al instituto, se aburre, se divierte, vive pegado a su skate, sale con sus colegas al parque y baila hip hop. Carlos es el protagonista de la obra A.K.A. (Also Known As) escrita de un tirón, en una noche, por el dramaturgo Daniel J. Meyer e interpretada por Albert Salazar, con los que charlamos.

Y hablamos de Irene Vallejo, que acaba de publicar en Siruela un libro maravilloso llamado El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo. Un libro de aventuras y de viajes, un libro sobre la historia de los libros.