Rafael Santandreu: "Estamos ante una oportunidad maravillosa para unir esfuerzos y aprender a cooperar"

Los resultados de las elecciones generales celebradas ayer nos vuelven a dejar un parlamento muy fragmentado en el que será necesario llegar a acuerdos y dialogar más que nunca. Y muchos de los análisis que se hacen de estas elecciones hablan precisamente de esto, de la fragmentación, tratándola como un fenómeno negativo que hará más difícil encontrar una solución. Pero quizás el problema, o lo que se esta considerando problema, no es tal, sino que en cambio es una gran oportunidad para cambiar la forma en la que se hace política en este país y dialogar, para así dejar de verlo todo blanco o negro.

Para reflexionar sobre si estamos ante una crisis o ante una oportunidad histórica hemos halado con el psicólogo Rafael Santandreu, autor de libros como Ser feliz en Alaska o El arte de no amargarse la vida. Afirma que nos encontramos ante una gran oportunidad: “es como si el universo hubiese traído esto a los españoles en este momento para que aprendamos a colaborar”.

Y habla de aprender porque parte del problema es que a los españoles no nos han enseñado a colaborar en ningún momento: “en las escuelas nos ensañan muchas cosas, pero no a amarnos, tratarnos con cariño o colaborar”. Santandreu no cree que nos encontremos de dificultad, sino en un momento maravilloso para tener que unir esfuerzos, lo que, en su opinión, hace que el trabajo sea mas fácil.

Pero no parece que los líderes políticos que han salido de las elecciones se muestren muy predispuestos a cooperar. Para esto Santandreu recuerda que hacer las cosas en grupo es superior que hacerlas de manera individual: “es más difícil que se equivoquen diez mentes que solo una”. Para ilustrarnos esta superioridad nos ha dado cuatro ventajas del trabajo en grupo: “obliga a aunar recursos, es mucho más divertido, te equivocas menos y es más fácil en el terreno de las responsabilidades y valentías”.

En su opinión, no se han puesto de acuerdo porque “hay gente muy básica que es incapaz de cooperar”. También nos ha dicho que esta cooperación exige valentía y ha recordado una conversación que mantuvo con Leire Pajín en la que la exministra le habló sobre las dificultades a la hora de poner en marcha la prohibición de fumar en sitios públicos, a pesar de que todos sabían que era correcto y necesario. Según Santandreu, estamos en un momento parecido en el que todos sabemos que hay que ponerse de acuerdo, pero “hay que ser valiente para cambiar las cosas, hay que dejar el ego y conocernos mejor”.