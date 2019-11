Saúl: "Para mí sería imposible pitar a Koke: un chico de la cantera, que no ha escuchado ofertas... Eso se tiene que valorar"

Saúl Ñíguez, internacional español, pasó por El Larguero para hablar de su convocatoria con la Selección, la actualidad de Atlético y la apretada Liga. El mediocentro explicó que "no entiende" los pitos recibido por Koke.

Sobre los pitos recibidos de cara al equipo en general, Saúl dijo que "lo ve relativamente normal". "La pretemporada fue muy emocionante y ahora estamos viendo en el inicio de Liga está muy complicado", comenzó a explicar.

No obstante, matizó que "no entiende" los pitos a Koke. "Yo no los entendí, sinceramente. Pero para mí sería imposible pitar a Koke: un chico de la cantera, que no ha escuchado las ofertas de fuera... Creo que eso se tiene que valorar. Es nuestro capitán y predica con el ejemplo", explicó.

Respecto a la marcha de Griezmann, el mediocentro dijo que "es una sitaución de la que yo no tengo que hablar". "Él es jugador del Barcelona. Ahora nos faltan jugadores que son muy importantes para el equipo y por eso nos tenemos que apretar más. Pero no creo que falte ninguna pieza en el Atlético de Madrid. Tenemos muchas piezas en todas las posiciones", añadió.

En referencia a la delantera rojiblanca, sobre Diego Costa dijo que "le valoro en mi equipo por el trabajo que hace para el equipo, que es brutal". "Pero va por rachas: Álvaro Morata ahora con cualquier cosa las enchufa y Diego está en el lado opuesto. Pero tiene que saber que la gente le valora igual por el trabajo que hace. Dentro del equipo es súper importante. Su carácter dentro del partido puede cambiar cualquier jugada", dijo.

"Voy a dar lo que el míster quiera de mí, aunque me perjudique como futbolista"

Respecto a su entrenador, Simeone, Saúl explicó que "va a darlo todo". "Yo voy a dar lo que el míster quiera de mí: lateral izq, derecho, central... Aunque me perjudique como futbolista. Es algo positivo que se puede ver como negativo. Al final lo que importa es el Atlético de Madrid", explicó.

En referencia al derecho de tanteo del Barça, Saúl dijo que ese tema "le parece indiferente". "No me llama la atención porque hay muchas vueltas de eso. No sé mucho de estos temas", sentenció.

"Es imposible que me vea como un 'fijo' en la Selección"

"Me he perdido dos convocatorias, así que es imposible verme fijo. De un momento para otro desaparecí de las convocatorias, me puse a trabajar. A partir de ahora no me vuelvo a ver como 'fijo'", explicó, en referencia a la llamada de Robert Moreno.

"La situación de Luis fue una terrible noticia para todos: las primeras convocatorias fueron difíciles. Creo que la Federación hizo muy bien poniendo a Robert para que no hubiese un cambio dramático. Estamos llevándolo bastante bien", añadió.

Además, consideró que no traer a un entrenador ajeno fue una buena decisión. "Si hubiese sido otro entrenador igual no, porque no era una situación de resultados malos. Él cogió el testigo en una situación complicada. La gente se lleva bien con él, Luis Enrique le daba mucha importancia", añadió.

Tamnbién consideró que "no hay un grupo mejor que España" de cara a la Euro 2020. "Sí, somos un grupo fenomenal. Hay buen ambiente, buenas competencias... Pero es verdad que tenemos que mejorar muchas cosas. Sin el balón sufrimos muchos, tenemos que apretar más", concluyó.