Bum Motion Club: un delta que desemboca en el mar 'dreamwave'

Bum Motion Club no es un accidente geográfico aunque su primer trabajo se llame Delta (Folie Records, 2019). Y mucho menos es un accidente musical. Es la unión de cinco amigos de Aranjuez que comparan su música con un delta donde confluyen y desembocan cinco ríos -que simbolizan los diversos estilos de los integrantes de la banda- en un mar llamado dreamwave. Así o plasman en su carta de presentación que es la portada del EP publicado a principio de este año. "Todos tenemos gustos en común pero además cada uno tiene uno distinto al resto y cuando juntamos todo esto es un cóctel musical", explica Pablo Vera, vocalista y guitarrista del quinteto madrileño.

Los 'Bum', como les conocen sus colegas, vienen de recorrerse gran parte de españa y de sorprenderse al ver como "la gente ha respondido" en lugares donde ni ellos pensaban que iban a tener público. Así es la vida de los grupos emergentes de este país: hacerse cientos de kilómetros sin saber que van feedback va a tener. "El norte se nos ha dado bien". Sin embargo, Vera destaca la "experiencia vital" que es que cinco colegas que tienen poco más de una veintena de primaveras a su espalda tengan "la suerte de vivir todo esto".

Ahora descansan pensando en el concierto que va a ser la guinda a su primera etapa: la Siroco este miércoles 13 de noviembre. Una sala mítica de la capital española que lleva treinta años dando voz a grupos emergentes y siendo uno de los focos donde programadores y enamorados de lo independiente se pasean cada semana en busca de ansiados nuevos sonidos. Uno de esos es el de Bum Motion Club que consigue una fina atmósfera que te mantiene flotando en pleno viaje entre bajos potentes, guitarras armonizadas y una voz nostálgica y pulida. Canciones como Amnesia puramente dream-pop recuerda a los mismísimos Beach House: "Cuando nos dicen que canciones o sonidos nuestros recuerdan al de bandas que para nosotros son referencia flipamos".

La sala Siroco es un cierre "a lo grande" pero también una forma de quitarse una "espinita clavada", recuerda Pablo Vera uno de sus primeros conciertos con la banda en esas mismas tablas. "Ya habíamos tocado en la Siroco y fue nuestro peor concierto. Estabamos empezando, fue un poco caótico... nos dejaron solo quince minutos de prueba de sonido y no fue bien, nos recortaron canciones al final... Teníamos la espinita clavada y también era por quitarnos eso y decir que podemos sobreponernos a ello y acabamos allí en familia todos juntos", explica. Sin embargo, la carretera que han hecho en este curso les ha servido para estar mucho más sueltos y creer en ellos mismo. "Durante toda la gira hemos ido aprendiendo del ensayo error y al final por suerte la trayectoria que llevamos es ascendente. Empezamos como cualquier banda pequeña con las típicas cagadas, las típicas cosas que no son del todo profesionales y sobre la marcha vas aprendiendo".

Salas y festivales ya quedan a sus espaldas. Han compartido cartel con nombres como Temples, Dorian o Novedades Carminha y aseguran que para "una banda pequeña como nosotros nos ayuda un montón aparecer en un cartel con un gran nombre encima". "En los dos festivales que hemos estado (Festival Ebrovisión y Irún Zuzenean) nos han tratado genial", destaca Vera aunque admite que el público de sala y de festival son "diferentes": "en la sala la gente sabe a lo que va y hay muchísimo más calor". Eso sí, no cierran puertas y aseguran que "donde nos quieran allí vamos a ir".

Se definen como cinco chavales -Pablo Vera (voz y guitarra rítmica), Alejandro Leiva (guitarra solista), Alberto Aguilera (guitarra y teclados), Pablo Salmerón (batería) e Iris Banegas (bajo)- de Aranjuez que viven las cosas de manera "más intensa". Tan solo con pasearse por el estribillo de Fuentebravía (su hitazo) que dice ojalá otra vez estrellarme en tu coraza / Ven, clávate en mi garganta, el Now we're falling apart / this is just to much (Ahora nos estamos desmoronando / esto es demasiado) de April o el Summer ends, remember me / shining hard in your skin (El verano termina / recuérdame brillando fuerte en tu piel) de el tema Summer ends para darse cuenta del nivel de pasión de sus frases. Estas dos últimas canciones hablan de nostalgicas despedidas. Fuentebravía no se queda atrás. Es una de las primeras que creo la banda cuando estaba pensando en Delta "y habla del proceso que vives cuando estas con una persona pero sabes que tiene que acabar porque la relación está siendo super dañina pero quieres seguir a muerte de un modo suicida", ilustra el volcalista de Bum Motion Club.

Delta consta de cinco cortes. Cinco integrantes, cinco estilos propios, cinco ríos que desembocan en un mismo mar que es la música. Sin embargo, repasando las escuchas en las plataformas digitales, sus temas más escuchados (salvo por la lógica de que April sea la más escuchada al ser el single) siguen el orden en el que estan en el EP, aunque canciones como Amensia enamoren por su atmósfera quedan relegadas a menos escuchas por estar en el último lugar del disco. Esta forma de consumo de la música abre una nueva posiblidad que muchos artistas están aprovechando con la publicación de infinitos singles. "Lo que existe ahora mismo es una sociedad de consumo fast food en la que tienes que sacar un single que a los tres meses se va a olvidar y ya tienes que sacar otro. Constantemente tienes que sacar cosas rápidas y quieres vivir el aquí y el ahora. Al final intentamos luchar contra eso porque tenemos un tipo de filosofía de vida en contra de ese consumo fast food en la industria musical. Parece que cuando sacas un disco la gente escucha la primera canción y como mucho la segunda, luego ya se olvida. Intentamos hacer que el oyende escuche el EP de la manera que nosotros lo hemos decidido así en ese orden para entender el trabajo que se quiere transmitir", reflexiona Vera.

Bum Motion Club ya trabaja en su segunda etapa: su segundo EP. En el también estará a los mandos de la producción su paisano Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly) tras la satisfacción de la banda por su labor en Delta. "Con este segundo EP vamos a seguir en nuestras trece y vamos a sacar 4 o 5 canciones, ponerle un orden y ya que cada cual elija como consumirlo, aunque creo que lo bonito sería escuchar la música en el orden en el que el artista lo pone". El gran cambio viene en el idioma. Los de Aranjuez dejan el inglés -viendo el triunfo de Fuentebravía y La luz-. "Ahora con el castellano nos hemos visto más fuerte y personalmente a la hora de escribir las letras y de cantar también. Es más sencillo conectar con el público y que las personas entiendan lo que quieres contar", confirma el vocalista Pablo Vera. Ya están grabadas las demos de este segundo trabajo pero antes queda despedirse de esa fiesta del dreamwave.

La portada del disco 'Delta' / Bum Motion Club