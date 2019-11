¡Yo ya no puedo más! ¡No puedo más! A veces las cosas hay que reconocerlas y yo creo que ya he llegado al límite. Hay que ser honesta con una misma y decirlo: no entiendo las cosas. No las entiendo, me vienen grande. O la realidad es muy complicada o yo soy muy tonta, pero aquí hay algo que no cuadra.

Resulta que el Sánchez y el Iglesias se llevaban mal hace nada, que me acuerdo yo, y ahora se abrazan. No hace ni diez minutos que el uno no podía dormir si el otro estaba en el Gobierno. Y, ahora… ¡Unos abrazos! Que me parece bien, que yo prefiero que la gente se lleve bien a que se lleve mal. Lo único que digo es que no lo comprendo. Intento poner voluntad para entenderlo, pero me viene grande todo esto. Si os lleváis mal, llevaros mal más rato como las personas normales. ¡Un par de meses, al menos! Pero no estéis cinco minutos enfadados y luego… ¡Abrazos! Es que, de verdad, nos va a explotar la cabeza. ¡Que os duren los enfados!

Y ahora que os lleváis bien, pues que os dure esto de llevaros bien. Porque como la semana que viene empecéis uno a hablar mal del otro, ¡me va a explotar la cabeza! A mi me va a salir una úlcera, y no estoy bromeando. Intento entender la realidad, pero me viene muy grande.