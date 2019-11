Carta sonora a Albert Rivera

Hoy quiero dirigirme a Albert Rivera, y por eso le he escrito esta carta sonora:

Querido Albert: estoy contigo. Si no se te agradece lo que has hecho por España, haces bien en irte y con la cabeza bien alta, hijo. Tú has hecho lo que has podido. Te has dejado la piel en tu proyecto y eso es algo que los españoles no vamos a olvidar, por mucho tiempo que pase.

Albert, nos costará olvidar tus ojicos puros, tu sonrisa entre valiente y tímida, tu coraje, tu defensa del estado de derecho. Eres lo mejor que le ha pasado a España desde... pues tal vez desde los Reyes Católicos, Albert, hijo.

Y por eso todos los españoles tendremos siempre para ti un lugar de honor en nuestro corazón. Que dios te bendiga, Albert.

A ver, oyentes, he exagerado, lo sé. He dicho a lo mejor de Albert cosas más bonitas de las que tocan, pero como todo el mundo se mete con él en las redes sociales, leche, que al menos tenga esta carta sonora, aunque no sea verdadera del todo y haya exagerado bastante. Pero es para compensar, que tampoco cuesta decirle algo bonico al Albert, coño. Que, al menos, ha tenido la decencia de dimitir y, ¡qué narices, comparado con extremistas de un lado y de otro, pues se le va a echar de menos!