Solo hay dos salidas para la gobernación. Una está cegada y la otra es un barrizal. la gran alianza PP-PSOE está descartada. Ninguno de los dos la quiere. Y queda el gran laberinto: PSOE-Podemos-PNV más los regionales pequeños; y aún hacen falta para la suma Ciudadanos o Esquerra Republicana. Una carrera de obstáculos casi insalvable, un vía crucis.

Comenzando por lo último, Ciudadanos será imprescindble para no tener que recurrir a Esquerra. De no producirse un volantazo por la salida de Rivera, volantazo difícil de imaginar, Ciudadanos, en guerra abierta contra Sánchez, no le apoyará. La única esperanza es que los naranjas recuerden su vocación fundacional: liberar a los gobierno de España de la sombra independentista y qe actúen en consecuencia.

La segunda estación del vía crucis: el PNV que no ve a Ciudadanos ni en pintura por el tema del concierto económico que es sagrado para los vascos y además constitucional. Contando con que los regionales pequeños pueden llegar a acuerdos en materias territoriales específicas, aún quedaría el asunto principal, el arreglo PSOE-Podemos. O más exactamente, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. esta vez, sí, se dice, pero yo no sé muy bien cómo.

Visto lo que vimos en los últimos seis meses es imposible creer que Sánchez vaya a aceptar un gobierno de coalición con Iglesias sentado en el Consejo de Ministros. Tan imposible como creer que Iglesias vaya a aceptar ser vetado otra vez o que se resigne a un apoyo externo. Si los dos partidos y los dos líderes quieren superar el escepticismo general sobre este desentendimiento solo tienen una fórmula: no mencionar ni una palabra sobre cargos, puestos, carteras o porcentajes de representación. Y comunicar al público exclusivamente acuerdos sobre decisiones de actuación, planes, programas.

Solo así se les podría imaginar en un objetivo común. En todo caso, muchas dificultades para formar gobierno, y nada, digamos, para que dure.