Saúl: "¿Lo que dijo Simeone de la pizza? Cuando hemos cambiado el estilo no nos ha ido bien"

Saúl Ñíguez fue claro sobre el estilo del Atlético de Madrid. El mediocentro rojiblanco afirmó que "siempre que han querido tener otro estilo no ha ido bien".

El propio Simeone, durante su entrevista en El Larguero, explicó que en el Atlético "nosotros siempre hemos comido pizza, hay que seguir". Cuando Manu Carreño le preguntó si el Atlético tiene plantilla para "comer unos berberechos", Sául opinó al respecto.

"Nosotros somos lo que somos y siempre que hemos querido tener otro estilo de juego, el equipo no ha respondido. A pesar de que tengamos jugadores para hacer otro tipo de juego, no nos ha ido bien. El míster nos acerca a ganar", comenzó a explicar.

"Queremos ganar, lo hemos intententado otras veces con 4-3-3 y el equipo no ha respondido. Pero con el 4-4-2, a segunda pelota, el equipo ha respondido. Cuando el míster haga esa prueba, hay que responderle con resultados. No creo que sea culpa del míster eso", añadió.

"Lo bueno del Atlético de Madrid es que todos podemos hacer pizza y hamburguesa. Podemos hacer ambas cosas: todos saben lo que tienen que hacer haciendo la pizza y vienen de serie sabiendo hacer hamburguesa. Tenemos que saber hacer ambas cosas sin saber perder nuestra identidad".

Sobre el motitvo de mantener un mismo estilo, Saúl explicó: "puede que cuando el entrenador llegó tenía una clase de jugadores, hizo lo que hizo para poder ganar". "Ahora tenemos mejores jugadores, pero cuando intentamos hacer otras cosas, no nos ha ido bien", añadió.

"Para ser entrenador hay que saber transmitir, ya veré si soy capaz cuando me retire"

Respecto a qué hará cuando deje de ser jugador profesional, Saúl negó tener una idea clara. "No se me ha pasado por la cabeza. Para ser entrenador hay que saber transmitirlo, ya veré si soy capaz cuando me retire. Si no, me asociaré al fútbol por otros lados", concluyó.