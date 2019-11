Álvaro Fernández-Armero: "la comedia sí tiene límites, pero se ponen en el lugar equivocado"

Santi tiene una vida de mierda: está en el paro y divorciándose de su mujer, Maite, pero su pesadilla empieza realmente cuando le tocan 25 millones en la lotería y tiene que escondérselo a todo el mundo. Se casó en régimen de gananciales con Maite y según establece la ley tendría que darle la mitad del dinero… a no ser que no se entere.

Protagoniza Álex García quien la define como una comedia que habla “entre otras muchas cosas, como son las relaciones personales, la mentira, las relaciones de pareja y la familia, de qué precio tiene cada uno de nosotros, como todo el mundo tiene su precio. Todo esto con un sentido del humor y con unas situaciones llevadas al límite que te dan la comedia que sale, pero realmente hay algo que ocurre mucho en la sociedad de hoy en día que es que todo el mundo tiene sus principios hasta que saca otros, hasta que llega un cheque en blanco, como decía Groucho Marx ‘son mis principios, si quiere se los cambio’. ‘Si yo fuera rico’ de manera cómica te saca eso a relucir, como todo el mundo por dinero…”. Es una comedia romántica, gamberra, de enredo… La futura exmujer y los amigos de Santi interpretados por Alexandra Jiménez, Adrián Lastra y Franky Martín llegan a la conclusión de que es “la comedia total”.

La cinta ha supuesto un gran reto para su director, Álvaro Fernández-Armero. Dice Alexandra que “probablemente lo más complicado haya sido conseguir un tono común, el enganchar con una clave todos y conseguir darle el mismo color a la historia. Era una de las pretensiones de Álvaro que eso nos quedara claro, el sentirnos muy libres cada uno con nuestros personajes y llevarlos lejos, creyendo mucho en ellos y en nuestra manera de hacerlos, y por otro lado encontrar un universo y un tono comunes”. Y eso, cuenta Adrián Lastra, ha sido especialmente complicado por la falta de interacción entre algunos de los personajes.

Otro de los grandes retos de la película fue hacer que un reparto no asturiano hablara con ese acento durante los 98 minutos que dura la cinta. “Era muy arriesgado el acento, yo quería que todos tuvieran un poco un deje por hacer las cosas bien, es decir, si están en Asturias lo tienen que hacer con un tono asturiano, no de Madrid, pero claro, no quería llevarlo muy allá para que no llamara la atención. Para mí ha sido un quebradero de cabeza el medir eso, pero creo que al final está bastante en su sitio” cuenta Armero, y confiesa que Álex hizo muy bien el acento, aunque hubo un momento en el que tuvo que frenarle porque “ya quería que fuera de las montañas”. Y dejando a un lado lo actoral, Franky Martín confiesa que a nivel físico el surf fue una barbaridad, pero ellos “están finos”.

Con ‘Si yo fuera rico’ Telecinco Cinema regresa a la comedia, uno de los géneros que más satisfacciones le ha reportado históricamente y también a lo largo de este año. Parece que la comedia española está superando el rechazo que generaba en el público, dice Armero que en los últimos años este género ha gozado de bastante popularidad y que está viviendo un momento dorado. García comenta que le gusta mucho la comedia que se hace en nuestro país y añade: “cada vez que hablo de la comedia en España la gente me dice uno, dos tres y cuatro ejemplos de películas que le gustó ver y ya no solamente ahora, sino de hace años, tenemos grandes comedias ahí en nuestra historia del cine. Realmente es lo que mejor se nos da, reírnos de nosotros mismos en este país, tenemos grandes humoristas y cómicos”.

Otra cosa es que se reconozca: la comedia es la gran olvidada en los certámenes de premios. Dice Armero que lo de la comedia y los premios “es algo que ya cuando haces comedia asumes que jamás te van a dar uno, suele ser así, seguramente injustamente porque es muy complicado hacer una comedia, hay que hilar muy fino”. Franky cree que, por la complicación que implica, esto es un error “la comedia es igual o más difícil que cualquier otro género, es muy complicado hacer reír, hacerse el gracioso no, pero hacer reír es muy complicado, y aparte creo que es muy generoso y altruista el querer sacarle a alguien una sonrisa, una carcajada o liberarle de sus problemas durante una hora y media o lo que dure el metraje”. “Pero creo que hay un punto donde muchas veces se tira la toalla en esta cosa del valorar la comedia. Sobre todo, es que da igual que te premien, que no te premien, aunque sea esto una frase muy de libro: para mí el premio más importante de todo esto es currar, no hay más, pero que luego te den una nominación por algo ya hay un punto que sabes que no va a entrar, hayas hecho uno de los trabajos más ricos de tu vida”, dice Lastra secundado por sus compañeros.

En tiempos de lo políticamente incorrecto y de poner límites al humor Alexandra expresa su preocupación por este tema: “de alguna manera todo el mundo se ha convertido en policía de todo el mundo y hay una especie de obsesión por ser los nuevos guardianes de la moral que a mí particularmente me pone muy nerviosa, me resulta hipócrita y me resulta muy poco sano”. Lastra confiesa que a él lo de tener cuidado con lo que hablas le “resbala como el aceite”, cree que hay que quitar las etiquetas porque se trata de comedia, de entretenimiento, “intenta reírte de ti mismo y verás como luego te vas a poder empezar a reír de la vida un poco, que no es malo reírse de la vida, ahora haces un chiste de algo y es como… a mí me llamaron la atención hace muy poquito por hacer un dicho que dije ¿en serio tanto te ha afectado esto? pero es que ahora todo te afecta”. Armero cierra el tema diciendo que sí que hay límites, pero que muchas veces se ponen en un lugar muy equivocado.

Nos despedimos conociendo que Armero considera que ha hecho de Álex García un gran cómico y con la promesa entre ambos de volver a colaborar.