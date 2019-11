Avance de la entrevista exclusiva del Diario AS a Lorenzo: "No me vale la pena el sacrificio si no es al menos para ganar carreras"

Jorge Lorenzo anunció por sorpresa este jueves en la previa del Gran Premio de Valencia de MotoGP que se retirará del motociclismo de manera profesional cuando finalice la presente temporada. El piloto balear atendió a Mela Chércoles en una entrevista en exclusiva para el Diario AS y que podrá leerse de manera completa este mismo viernes.

"¿Por qué? Bueno, no es un sólo motivo. Son diversos aspectos y diversas circunstancias que han hecho que sintiese que era el momento adecuado para dejarlo. No han ayudado las lesiones, seguramente sin esas dos lesiones fuertes quizás hubiese aguantado como mínimo un año más. La montaña este año era alta pero después de Assen se hizo mucho más alta. Me he dado cuenta de que a estas alturas de mi carrera si no es para intentar ganar carreras al menos no me vale el sacrificio que implica el ser piloto".

Lorenzo logró batir a Rossi con la misma moto, pero con Márquez no ha podido. ¿Era algo imposible? "Imposible hay pocas cosas, pero sí improbable y poco realista sí. A corto plazo seguro, a medio plazo muy difícil y a largo plazo ni Honda tenía paciencia ni yo tiempo para ver qué pasaba".

Además dejó claro que en la toma de decisión importó muy poco el 'qué dirán'. "Me da igual lo que piense la gente, si piensan que es una decisión valiente o cobarde. Para mí es lo mejor y tengo que pensar por mí, aunque me sabe mal por Honda porque Alberto apostó por mí y no cuajó".