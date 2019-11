Hace unos años, no muchos años, cuando un televisor no funcionaba porque se le veían interferencias o algo de eso, le dábamos unos golpecitos encima y se arreglaba el televisor.

Yo he preguntado ahora los compañeros, a los chicos jóvenes, de la redacción de la radio si con los ordenadores pasa lo mismo y me han dicho que no, que cuando un ordenador va mal lo que hacen ellos es lo apagan y encienden. Si el ordenador va mal, se apaga y se enciende. Y funciona casi siempre me han dicho los muchachos.

Pues España ahora mismo no funciona como debería funcionar. No está muy católica España últimamente. ¿Y qué hacemos? ¿Damos golpes o desconectamos para conectarla luego?

Hay dos grupo de personas que quieren arreglar España cada uno a su modo. Los de Vox quieren arreglarla dando golpecitos, como hacíamos antes con el televiso.r Golpecito con la mano firme, golpecito con la mano. Luego están los otros los secesionistas, que quieren arreglar las cosas desconectando.

Pregunto: ¿no es más razonable cuando una cosa no va bien, en vez de darle golpecitos o en vez de desconectar, no sería mejor llamar a un técnico y dejar de creer que todo el mundo puede arreglar las cosas por su cuenta leche?