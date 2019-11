Un Cervantes de concordia

No siempre ocurre, pero a veces hay premios que parecen caídos del cielo y dotados con el don de la oportunidad. Hace unos meses, el 23 de abril concretamente, el día de Sant Jordi, abrimos ‘La Ventana’ en Barcelona, igual que hoy… Aquel día estábamos en la Plaza Catalunya y nos acompañaba un poeta, catalán, que también escribe en castellano. De hecho, esa tarde nos dijo: “Lo mejor que me dejó el franquismo fue el castellano, porque en la escuela estaba prohibido el catalán”. Ese poeta se llama Joan Margarit y acaba de ganar el Premio Cervantes. Y en un territorio digital maravilloso, titulado “amamos la poesía”, y que yo les he recomendado en más de una ocasión, este periodista que les habla tuvo el honor de recitar un poema que no puede ser más oportuno en estos tiempos tan complicados.

Escucha el poema:

El mensaje queda claro, ¿verdad? No hay lenguas buenas y malas, ni palabras de primera y de segunda. Somos las personas. Y es la cultura. La gran esperanza. No recuerdo haberme alegrado tanto por un premio. Me parece una gran noticia para todos y por todo.