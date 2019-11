Firmas para el diálogo

Voy a proponerles cinco ideas para intentar resolver el monumental -y cada vez más peligroso- follón en el que estamos metidos con el tema de Catalunya, España, el ‘Procés’, la independencia, los presos, los cortes de carretera… Bueno, ya me entienden: el lío. El lío que sigue condicionando todo el debate político, que enmaraña y dificulta la convivencia, y que genera -y es absurdo negarlo o minimizarlo- perjuicios económicos que ya veremos hasta dónde llegan. Vale, cinco ideas:

Que todos los actores implicados, de un lado y del otro, hagan un esfuerzo para des escalar la tensión social.

de un lado y del otro, hagan un Que se detenga cuanto antes la espiral de violencia.

cuanto antes la Que se abandone la estrategia de judicializar un conflicto de clara naturaleza política.

un conflicto de clara naturaleza política. Que los gobiernos catalán y español acuerden una ronda de negociaciones.

Y por último, que esas negociaciones deberían llevarse a cabo con buena fe y deberían buscar una solución razonable que pueda satisfacer mínimamente los intereses de cada una de las partes.

¿Qué dirían que es esto? Un acuerdo entre partidos, un programa electoral… Pues no, nada de eso. Es un documento que ya han firmado centenares de personalidades del mundo académico, cultural, científico, periodístico también, donde hay españoles, hay extranjeros, hay partidarios de la independencia, otros que no, hay gente conservadora, progresista, de derechas, de izquierdas, de centro -si es que eso existe- hay de todo, menos políticos en activo porque ellos -y ellas- no están invitados a firmar. Ellos juegan en otro campo.

En fin, yo ya sé que es una iniciativa modesta, pequeñita, buenista dirá alguien. Que puede ser engullida fácilmente por el ruido y la furia de los partidarios de que esto no se arregle -que los hay en todas partes-, ya lo sé, pero por intentarlo que no quede.