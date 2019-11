El Barroquista: "Lo de Venecia es la peor noticia patrimonial del 2019"

El Gobierno italiano declaró ayer el estado de emergencia en la ciudad por las graves inundaciones. Se trata de las peores desde el año 1966 y han llegado a afectar al 80% de la ciudad. El agua ha llegado a alcanzar los 187 centímetros, aunque esta mañana, según nos ha contado el corresponsal de la SER Joan Solés, se encontraba en los 154 centímetros. Para esta tarde se había previsto que el agua bajara hasta los 50 cm, aunque solo para volver a subir mañana, siguiendo el ciclo natural de la marea veneciana, de unas veinte o veintidós horas. Este fenómeno, conocido por los venecianos como ‘acqua alta’ se prevé que dure hasta el próximo martes.

Nuestro corresponsal también nos ha comentado que ya a finales de los 80 publicó en La Vanguardia un reportaje sobre el MOSE, el método que se había diseñado para controlar las mareas y ponerle puertas al mar. El proyecto, rodeado de corrupción, parte de un error fundamental, ya que las compuertas están sumergidas y quedan atascadas por las algas, además, el agua corroe el mecanismo de elevación. En la actualidad se está planteando situar el mecanismo en tierra firme, de forma que se pueda elevar las compuertas.

Hay muchos que ven este fenómeno del ‘acqua alta’ como un atractivo más de Venecia, pero lo cierto es que pone en riesgo su supervivencia. Hay incluso quien dice que nos encontramos ante la noticia patrimonial más importante de todo el 2019, y tenemos que recordar que en abril ardió Notre-Dame.

Pues, según Miguel Ángel Cajigal -historiador del arte -, sí, esto es mucho más grave, y ha explicado por qué en su cuenta de divulgación en Twitter, donde se hace llamar El Barroquista. Hoy nos ha acompañado en La Ventana para contarnos a que nos estamos enfrentando.

“En Notre Dame tenemos un daño espectacular pero limitado, en Venecia está en peligro el casco histórico, hay muchos edificios en peligro”. Incluso el conservador de la Basílica de San Marco se temió lo peor, pensó que el templo no iba a aguantar la inundación. Y es que Venecia está construida sobre pilares de madera, construcción por pilotaje que se llama, que no estaba pensada para que duraran tantísimos años. A estos pilares no les puede llegar ni agua ni oxígeno, ya que se pudren, están como envasados al vacío, pero la vibración a la que es sometida la ciudad provoca filtraciones. “No es raro que caigan casas en Venecia”, nos ha dicho Miguel Ángel.

De hecho, ya en 1902 cayó el Campanille de la Piazza de San Marcos sin que nadie lo viera venir. Ahora, según nuestro invitado, lo que más preocupa es la Basílica, que está soportando el peso de varias piscinas olímpicas llenas de agua. Aparte, claro está, de la excepcional colección de arquitectura, obras de Tizziano o Tintoretto o el famoso dibujo del Hombre de Vitrubio de Da Vinci, en la Galleria dell’Academia.

En cuanto a culpables, enumera tres: la propia naturaleza de Venecia, el cambio climático y el turismo, para el que ya se han tomado algunas medidas, aunque se han demostrado insuficientes. Según él, el principal problema son los cruceros. Para viajar a Venecia de forma sostenible recomienda no dormir en el casco histórico, usar el transporte público y, en ningún caso llegar en crucero.