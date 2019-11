Rubiales no confirma a Robert Moreno para la Euro 2020: "No hay nada que hablar al respecto"

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, atendió a los medios tras la abultada victoria de la Selección ante Malta por 7-0. Repasó toda la actualidad del combinado nacional, la última hora de la polémica Supercopa en Arabia Saudí y la interminable guerra entre Federación y Liga.

Selección Española

El presidente de la RFEF fue preguntado por la figura del seleccionador nacional de Robert Moreno, y su continuidad en el próximo torneo: la Eurocopa 2020. "¿Si puedo garantizar la figura de Robert Moreno para la Eurocopa 2020? Mira, hemos ganado 7-0. Muchas veces se hablan de cosas que no sé de dónde salen. Robert está haciendo un trabajo muy muy bueno, por lo tanto no hay nada que hablar al respecto" respondió Rubiales, sin confirmar la continuidad del seleccionador.

La Supercopa en Arabia Saudí

La nueva Supercopa ha sido tema de polémica durante toda esta semana, y la negativa de las televisiones para no retransmitirla ha sido todo un revés para el presidente de la Federación, que no quiere nerviosismo, eso sí afirma que se está cometiendo un error: "No me preocupa que no haya TV. Tenemos que estar tranquilos, porque se televisará. No creo que haya sido acertada la decisión (de no televisarla), cada vez que hemos tenido un contratiempo lo hemos resuelto con creces"

Guerra Liga vs. RFEF

"Javier Tebas está poniendo a los clubes a los pies de los caballos. Está incumpliendo una normativa FIFA en la que no se pueden trasladar partidos domésticos de las ligas fuera del país" afirma tajante Rubiales que demuestra ante los medios que el enfrentamiento sigue vigente en esta guerra, tras conocer la negativa del presidente de La Liga por su Supercopa, y su empecinamiento en llevar el Villarreal- Atlético a Miami.