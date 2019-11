Contra: "España parte como favorita para la Eurocopa"

Este lunes la selección española buscará el triunfo en el último partido de la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa 2020, con el objetivo de tener opciones de ser cabeza de serie en el sorteo. Enfrente estará Rumanía, con cuyo entrenador, un viejo conocido del fútbol español, Cosmin Contra, hemos hablado la noche previa al encuentro.

"Es un partido muy especial porque vuelvo a jugar en España y en uno de los estadios de mi exequipo. Van a venir muchos rumanos al estadio, me ha dicho el cónsul de Rumanía que se esperan 12.000 espectadores de Rumanía y seguramente vamos a ver un buen ambiente", ha apuntado el seleccionador.

Sobre nuestra selección, ha argumentado: "Hemos analizado mucho a la España de Robert Moreno, es la misma de siempre, está dominando a cualquier rival. Hay rivales que les están poniendo en aprietos en algún momento de los partidos, como nosotros durante algún tramo del partido en Bucarest. El fútbol está hecho de jugadores que marcan la diferencia y España tiene un montón. Es una mezcla de jugadores veteranos con jóvenes que pienso que en el futuro van a hacer una España más fuerte. Se han clasificado con dos jornadas de antelación... Es un equipo que en la Eurocopa siempre parte como favorita".

Contra tiene contrato hasta diciembre, aunque discutirá su continuidad con el presidente "después del partido contra España", ya que Rumanía jugará la repesca para entrar en la Eurocopa en marzo. "No he recibido ninguna oferta de España aunque me habría gustado", ha concluido el que este lunes es nuestro rival en el Wanda Metropolitano.