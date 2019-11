Llevamos unas semanitas buenas en Barcelona con las movilizaciones. Un tiempecito entretenido. Se han cortado carreteras, autopistas, calles, estaciones de cercanías, del AVE, plazas.

Entretenido ha sido, eso no me lo van a discutir. El problema. claro, es que ya no quedan muchos sitios nuevos donde congregarse. Oropongo que se vaya a las casas particulares de las personas, al salón. Que entren los manifestantes a los salones de las casas de la gente y que se manifiesten ahí, con pancartas, gritando en medio del salón.

Fastidiarán a los dueños de las casas, claro, pero esto de las huelgas es así. Hoy por ti, mañana por mí. Pero no sólo en los salones, en cualquier habitación de la casa, en la cocina de la gente. Mientras los dueños de la casa están cocinando pues que los secesionistas ahí con sus pancartas impidan que la gente haga la cena.

Pero, ¿por qué quedarse solo en las habitaciones? Que se metan en la cama de los dueños de las casas por la noche mientras la gente está ahí. Que los independentistas se metan debajo de la colcha, que se tapen bien, ahora hace frío, y mientras la gente intenta dormir pues ahí que digan sus consignas

Pero un momentico paso más, que se metan también en los sueños de la gente mientras duerme. Aunque ahora que lo pienso creo que eso ya lo han hecho por el cariño del mundo hijos míos, ¡qué pesadilla sois a veces coño!