La Lengua Moderna 5x12 | Volver con tu pareja nunca es una buena opción

Duodécima programa de la quinta temporada de 'La Lengua Moderna'. El hackeo a la Cadena SER sigue haciendo estragos, por lo que hemos vuelto al estudio del extinto Yu.

Valeria Ros no se encuentra nada bien en este estudio, no le gusta pero aun así consigue analizarnos los tipos de tíos que te puedes encontrar en una discoteca, que no ha sido otra cosa que la principal razón por la que volver con su novio.

Quequé no acaba de entender muy bien la decisión de Valeria pero el señor mayor está contento porque lo de encontrar patrocinador está cada vez más cerca..

Las invitadas de esta semana, además, son de un perfil muy alto: la violinista Judith Mateo y la siempre polifacética Zahara.