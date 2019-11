Emilio Aragón y Guillermo Fesser: "Lo contrario de la pobreza es la justicia"

Noticias sobre el hambre en el mundo no copan las portadas de los medios de comunicación. Parece que ya nos hemos acostumbrado a que es algo con los que nos ha tocado vivir y han hecho que creamos que no existe una solución posible para este problema. Pero no es verdad, este es un problema que tiene solución, y además una bien concreta, lo único que falta es interés y ganas de acabar con ello.

Hoy visitan La Ventana dos personas que han centrado sus últimos proyectos en poner este tema sobre la mesa, Guillermo Fesser y Emilio Aragón, colaborando con Acción Contra el Hambre.

Fesser es coautor, junto a su hermano Javier, del documental El monstruo invisible, una narración inédita del hambre que sufren niños en condiciones extremas. “Las emociones quedan, los datos pasan”, ha contestado a por qué reflejar la pobreza de esta forma: “Cuando compartes emociones con alguien sientes que perteneces a la vida”.

Aragón es vicepresidente de Acción Contra el Hambre y viene a presentarnos el concierto benéfico Lucha de gigantes, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre en el Wizink Center. Sobre el estado actual del asunto nos dice que “estamos lejos”. Aunque pone en valor que hemos mejorado: “Hoy acceden al tratamiento nutricional uno de cada cinco niños, hace una década era la mitad”. Con el concierto, al que espera que asistan un mínimo de 8.000 personas, intentarán concienciar sobre el tema, aunque nos dice que “son los que gobiernan los que deberían tener este tema más en cuenta”.

Para Guillermo Fesser “el hambre tiene que ver con la pobreza, y lo contrario de la misma es la justicia”. Lo importante para acabar con ella es tener acceso a servicios básicos como sanidad y educación, son, para él, pasos imprescindibles para luchar contra la pobreza. “Emociona ver gente como la de Acción Contra el Hambre trabajando en condiciones muy extremas”, nos dice con respecto a la experiencia. Uno de los principales problemas, según él, es que “estamos todos en el corto plazo cuando el planteamiento debería ser el de solucionar problemas a largo plazo”.

“La mitad de los problemas del mundo se solucionan cono un pozo de agua, sentencia Fesser. Algo con lo que coincide Aragón, que nos ha contado que “con 40€ se salva la vida a un niño”. Para él, el principal problema es “lograr comunicar cuando hay tanta noticia que distorsiona el mensaje”.

Alrededor de 812 millones de personas pasan hambre en el mundo, lo que nos da cuenta de la gravedad del problema. Este año el foco del concierto de Acción Contra el Hambre se ha puesto en el acceso al agua. Emilio Aragón nos ha adelantado, además del cartel del concierto, un detalle del mismo: “Le hemos pedido a Miguel Ríos que se prepare una versión de Lucha de gigantes para esa noche”.