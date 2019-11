Hoy vamos a recordar a un hombre que murió tal día como hoy en 1703. “Uy, vaya sorpresa”, estaréis pensando, “otro muerto en la sección”. Es verdad, pero, para nuestro protagonista, es probable que lo de morirse fuese, en cierta medida, una liberación.

También os estaréis preguntando por qué no digo el nombre del individuo en cuestión. Bueno, no lo hago porque no puedo. Porque el que murió ese 19 de noviembre fue el Hombre de la Máscara de Hierro. Suena muy imponente, y es probable que os vengan a la cabeza libros y películas que se hicieron especulando con su identidad.

Como acostumbra a pasar, la versión literaria ha acabado eclipsando a la literal. En este caso, incluso lo de la máscara es una exageración. Resulta que no era de hierro, sino que era una especie de velo de terciopelo negro. Y el misterioso hombre que la llevaba no lo hacía tanto porque su rostro fuese inmediatamente reconocible como el de un familiar del rey Luis XIV, sino porque querían dificultar que el preso pudiese comunicarse con otras personas.

Lo que sí que es cierto es que el individuo que llevaba esta máscara aterciopelada pasó una vida que no merecía la pena vivirse. Según parece, murió a los 45 años, y llevaba preso más o menos media vida. El propio rey francés no quería que este hombre se comunicara con nadie, y la versión más creíble dice que el motivo de su confinamiento era que conocía los secretos de Nicholas Fouquet, el que había sido ministro de finanzas del rey y que también había muerto preso.

Sea como sea, lo cierto es que en este caso sí se puede decir que el preso se llevó el secreto a la tumba.