Debbie McWilliams, la mujer que elige a James Bond

Los últimos James Bond se los debemos a su olfato. Ella eligió a Pierce Brosnan y a Daniel Craig para la saga 007. Debbie McWilliams es una de las más importantes directoras de casting del cine británico. "Es siempre muy interesante que un director te deje formar parte de algo tan importante, te deje decidir en algo crucial para la película", explicaba sobre su profesión.

Ha trabajado con Roman Polanski, Stephen Frears, Anthony Minghella, Sam Mendes, Martin Campbell, Marc Forster, Ron Howard y Kenneth Branagh, entre otros, y sigue buscando nuevos actores y actrices a los que encajar en un buen papel. Su labor depende del director, reconoce. "Puedes tener mucha influencia o no. Depende del director, de lo generoso que sea o de lo clara que tenga la idea del personaje y el actor. Es un trabajo creativo y colaborativo, a veces puedes cometer un error, pero a veces puede cometerlo un director y tú estás ahí para eso".

¿Cómo será el siguiente James Bond? ¿Ella ficharía a una mujer o un Bond negro? "No es lo que está en los libros. No lo escribió así Ian Fleming y creo que es mejor ceñirse a lo que escribió", responde educadamente, una mujer que reconoce que el cine que le gusta dista mucho de la acción de las cintas de espías de esta saga millonaria. Ella prefiere el cine francés y las historias románticas.

La diversidad racial y de género que ha llegado a Hollywood y al cine de todo el mundo, también afecta a los directores de casting. "Siempre hay un mantra en mi trabajo, dejando a James Bond aparte, que es preguntarse si un papel podría estar interpretado por una mujer o por alguien que no fuera un hombre blanco de clase media, y preguntarnos cómo podemos ser más abiertos. Pero es cierto que, para mí, esa idea de la corrección y la escritura preescrita no me gusta, creo que cercena la libertad. Sin embargo, creo que en este momento tenemos una oportunidad para ser más diversos", reflexiona.

"Más del 90 % del trabajo del director en una película se basa en tener el reparto correcto", lo dice el mismísimo Martin Scorsese y lo secundan muchos otros cineastas. McWilliams se quita importancia. También evita ponerse medallas de aquellos actores a los que ha ido descubriendo, aunque se ilusiona al recordar la primera vez que vio a actuar a Daniel Day Lewis.

"Ya no me ocurre tanto eso de encontrar a actores en el teatro. Recuerdo cuando vi a Daniel Day Lewis sobre un escenario, hacía una obra sobre Drácula. Pero últimamente me cuesta encontrar a la gente en el teatro, quizá porque la mayoría de los actores buscan ganar dinero, estar en televisión y convertirse en estrellas. No quieren tanto un buen trabajo".

Modos de trabajar que van cambiando, aunque ella asegura ser una privilegiada. "Hay muchas cosas maravillosas de mi trabajo, he tenido una suerte extraordinaria, he viajado muchísima y conocido a gente extraordinaria. Es difícil elegir algún buen trabajo. Quizá mi experiencia con Mel Gibson y Anthony Hopkins en Motín a bordo, sea la que destaco, buscando extras por todo el mundo. Creo que soy de las pocas directoras de casting que puede permitirse el lujo de viajar por el mundo para hacer su trabajo y eso me hace sentir muy privilegiada".

Las nuevas tecnologías también han afectado a su trabajo. Muchos actores se quejan de que en los casting les piden el número de seguidores en Instagram y otras redes sociales. La popularidad online ya entra en la elección del actor para un determinado papel. Debbie McWilliams reconoce que hay muchos compañeros que trabajan así, algo que ella rechaza. "Creo que es un criterio equivocado, que no refleja las habilidades del intérprete, solo su popularidad. Yo no entro en eso, si te basas en eso, probablemente seas un mal director de casting".