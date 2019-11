Pablo, ¿qué te pasa chiquillo?

¡Madre del amor hermoso lo que ha pasado hoy con el Chaves y el Griñán y la cosa de los ERE! Estaba yo viendo el televisor este mediodía y he dicho: “¡madre del amor hermoso!”. Yo entiendo que el PSOE le quiera quitar hierro, normal, están en su derecho igual que el PP le quitaba hierro a la Gürtel y todo eso, pero… (risas) ¡Pero Pablo! Pablo Iglesias, chiquillo, ¿tú como no te metes en el asunto? ¿cómo que no eres tan duro tú? Pablo, no te he visto ser tan agresivo como con la Gürtel (risas). ¿Qué te pasa, chiquillo?

Yo creo sinceramente… Porque es que Pablo es buena persona y es honesto, se le ve. Yo creo que lo que pasa es que aún no se ha enterado de la notica, por eso no ha salido con su artillería. Pobre, debe estar liado, ahí con sus críos… Es normal. Pablo, se ve que ha habido condena, y fuerte. Ahora ya lo sabes. Y, ahora, seguro que Pablo ya será tan agresivo con esto como lo fue con… (risas). Me río porque sé que no va a ser… (risas). Me río porque sé que no lo va a hacer (risas).