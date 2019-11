De El Pedroso es Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo. Allí pasaba temporadas José Antonio Viera, exconsejero de Empleo. Es un pueblo como muchos más de la Sierra Norte que ejemplifican la esencia de lo que ha sido este gigantesco caso de corrupción. Señores jugando a ser dioses con el dinero de los demás, otorgando pagas mensuales que resuelven una vida a discreción y a capricho, cuando no quedándoselo para ellos mismos o sirviendo a intereses empresariales. Haciendo con el dinero de todos algo suyo propio con una impunidad pocas veces vista.

Por eso no entiendo esto de Ábalos, ni entiendo a Ábalos en general ni a quién le ordena, si alguien le ordena, hacer estas cosas. Cuando Ábalos dice que este caso no tiene que ver con el PSOE está haciendo algo más grave que tomarnos por tontos: está haciendo que su partido pierda la oportunidad de parecer otra cosa, iguala o empeora las reacciones de sus adversarios ante sus propios casos de corrupción, y en definitiva no sale airoso del problema ni de algo peor, el ridículo.