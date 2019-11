Poeta Torra

¿Qué sería del mundo sin la poesía hijos míos? Nada. El mundo sería un lodazal, un lugar sin sentido. Tan solo lo poético da luz a nuestra vida. La poesía nos da acceso a una parte de la realidad que de otro modo nos resultaría desconocida.

Por eso hoy os voy a poner dos poesías para que empecéis el día apreciando el misterio de la vida.

"Deletreos de armonía que ensaya inexperta mano, hastío, cacofonía del sempiterno piano que yo de niño escuchaba soñando, no sé con qué, con algo que no llegaba, todo lo que ya se fue". Ahí estaba Antonio Machado.

Ahora el segundo poema:

"Miren señorías, yo no sé cómo irá hoy, pero ayer me comí un plato de butifarra con judías, bastante contundente y según las preguntas que me hagan, la cosa saldrá por un lado o por otro". Y ahí está este otro poema de Quim Torra.

Disfruten del día de hoy y nunca, nunca, olviden la poesía