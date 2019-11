Se viene Samanta Villar a hablarnos de "liarla bien" en twitter, lo de "arden las redes" pero con combustibles no fósiles. Y si creíais que Henar Álvarez había confesado todos sus secretos, lo vais a flipar con lo de esta semana. No hay culos. No hay caca. Hay una llamada a la Biblioteca Nacional. WORST BAIT EVER.

Seguir leyendo