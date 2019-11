Odegaard: "Me gustaría que el Real Madrid ganase LaLiga"

Martin Odegaard está siendo una de las grandes sensaciones en este inicio de temporada en LaLiga. El jugador noruego de la Real Sociedad es uno de los jugadores vitales en el esquema de Imanol Alguacil en el cuadro donostiarra.

Odegaard analizó su inicio de temporada en El Larguero con Manu Carreño a pocos días de visitar el Bernabéu y enfrentarse al Real Madrid, equipo que le tiene cedido en la Real. Espera jugar el partido pese a venir de una lesión. "Estoy mucho mejor del tobillo, espero poder participar. Jugué con molestias ante el Levante y después creo que era la decisión correcta parar un poco y ahora me siento mejor".

El mediapunta nórdico dejó claro lo feliz que es en San Sebastián. "Me siento muy bien aquí, me siento como en casa. El club y la gente aquí es muy simpática y amable, ha sido fácil venir aquí. Me tratan muy bien y estoy muy feliz aquí, la ciudad es muy bonita. Me encanta jugar en Anoeta, todos los partidos son especiales".

Eso sí, Odegaard no escondió en ningún momento cuál es su objetivo prioritario en su carrera. "Mi meta es triunfar en el Real Madrid, pero ahora estoy muy contento en la Real. No tengo prisa si voy en dos años o en cinco al Madrid".

Además, dejó claro que si marca este fin de semana no lo celebrará. "Si marco en el Bernabéu no lo celebraré. Si le marco a la Real en el futuro tampoco. Me gustaría que ganase la Liga el Madrid".