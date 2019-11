Loquillo: "Me gusta Rosalía cantando flamenco, la parafernalia americana no me interesa lo más mínimo"

Siem

La Real Academia de la Lengua define el término Clásico como aquello referido a una persona o una obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o Ciencia. El último clásico de nuestro tiempo es Loquillo, así lo reivindica en su último disco que sale a la venta este viernes.

Loquillo ha estado en 'Hoy por Hoy' con Àngels Barceló para hablar de 'El último Clásico' y nos presenta dos canciones que todavía nadie ha escuchado: 'La vampiresa del rabal' y 'Los buscadores'.

"En la cultura pop todo es muy banal", señala Loquillo, quien asume que "el rock and roll es la música clásica del siglo XX" y que es una "música que se desvanece".

El cantante también ha tenido tiempo de hablar los tiempos que vivimos actualmente y ha reflexionado que "piensa en los tiempos oscuros que vienen" y recuerda que la libertad "no es gratis". "Si las libertades no se defienden, se pierden. Si no recordamos a los clásicos, nos encontramos en un mundo en el que lo único que funciona es lo efímero", añadía Loquillo, quien cree que las libertades se "conocen poco".

A la hora de participar en un juego sobre quién o qué se puede convertir en un clásico, Loquillo tiene claro que ningún político se termina de ir del todo, en referencia a Rivera, que 'Patria' de Aramburu no será un clásico o que lo que logra Marc Márquez será difícil de olvidar.

En cambio, con Rosalía, ha confesado que le gusta "cantando flamenco", mientras que toda la parafernalia americana "no le interesa lo más mínimo". "Es bastante probable que eso que utilice en el mercado americano, le sirva para llegar al resto del mundo haciendo flamenco", zanja.

Por último, sobre el procés considera que es una prueba de laboratorio y que "puede ser un clásico de dividir o transformar un país"